Ιράν: Τουλάχιστον 935 νεκροί στον πόλεμο με το Ισραήλ

Τουλάχιστον 935 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου της χώρας με το Ισραήλ, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα η ιρανική δικαστική αρχή.

«Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου που εξαπέλυσε το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον της χώρας μας, έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής 935 μάρτυρες», συμπεριλαμβανομένων 132 γυναικών και 38 παιδιών δήλωσε ο εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής Ασγκάρ Τζαχανγκίρ, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε τη 13η Ιουνίου αεροπορικούς βομβαρδισμούς πρωτοφανούς κλίμακας εναντίον του Ιράν, σκοτώνοντας ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και κορυφαίους επιστήμονες του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έπειτα από 12 ημέρες εχθροπραξιών, την 24η Ιουνίου, τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό έδαφος και 3.238 τραυματίστηκαν από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.

