Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Χτυπήματα στη Δυτική Όχθη – Κοντά σε συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας με πάνω από 11.200 Παλαιστίνιοι να έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 7 Οκτωβρίου, ενώ στο Ισραήλ, ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τις επιθέσεις της Χαμάς ξεπερνά τις 1.200.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας είναι τραγική, καθώς στο βόρειο τμήμα, αναγκάστηκαν να κλείσουν, λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων σε ιατρικές εγκαταστάσεις.

Μεταφέρουν θερμοκοιτίδες από ισραηλινά νοσοκομεία στη Γάζα

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι συντονίζουν τη μεταφορά θερμοκοιτίδων στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να καταστεί ενδεχομένως δυνατή η απομάκρυνση νεογέννητων από το μεγαλύτερο νοσοκομείο του παλαιστινιακού θύλακα.

Η σχετική ανάρτηση έγινε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με βίντεο μέλους του ισραηλινού στρατού που φορτώνει θερμοκοιτίδες σε ένα βαν.

The IDF is in the process of coordinating the transfer of incubators from a hospital in Israel to Gaza. pic.twitter.com/C8jyv0g3sE

Γιάφκα της Χαμάς σε... παιδιατρικό νοσοκομείο της Γάζας

Κομάντος της μονάδας Shayetet 13 και μέλη της 401ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), που πραγματοποίησαν έφοδο στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι της Γάζας, ανακάλυψαν γιάφκα της Χαμάς στο υπόγειο του συγκροτήματος.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα, ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι «κάτω από το νοσοκομείο, στο υπόγειο, βρήκαμε ένα κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς, γιλέκα με εκρηκτικά, χειροβομβίδες, επιθετικά τυφέκια ΑΚ-47, εκρηκτικούς μηχανισμούς, RPG (σ.σ. ρουκετοβόλα) και άλλο οπλισμό».

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.

Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH

— Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023