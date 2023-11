Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Τουλάχιστον 42 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μέχρι σήμερα

Βαρύς ο φόρος αίματος και για τους δημοσιογράφους στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, μετά την αιφνίδια επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ.

Οι προκαταρκτικές έρευνες της Επιτροπής Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) δείχνουν ότι τουλάχιστον 42 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, γεγονός που καθιστά την περίοδο αυτή την πιο θανατηφόρα για τους δημοσιογράφους από τότε που άρχισε η συλλογή στοιχείων από την CPJ το 1992.

37 Παλαιστίνιοι, τέσσερις Ισραηλινοί και ένας Λιβανέζος

Μέχρι τη Δευτέρα, «42 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης είχαν επιβεβαιωθεί ως νεκροί: 37 Παλαιστίνιοι, τέσσερις Ισραηλινοί και ένας Λιβανέζος. Εννέα δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν ως τραυματίες. Τρεις δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι. Δεκατρείς δημοσιογράφοι συνελήφθησαν», ανέφερε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον πόλεμο έχουν επίσης υποστεί «πολλαπλές επιθέσεις, απειλές, κυβερνοεπιθέσεις, λογοκρισία και δολοφονίες μελών της οικογένειάς τους».

