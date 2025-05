Ο Τραμπ προαναγγέλλει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «εντός ημερών», μετά το μακελειό σε σχολείο

Τερματισμό του πολέμου στη Γάζα «το συντομότερο δυνατό» επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πηγές αναφέρουν ότι θα μπορούσε να ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός «μέσα στις επόμενες ημέρες».

«Θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να τον σταματήσουμε. Και έχουμε μιλήσει με το Ισραήλ, θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να σταματήσουμε όλη αυτήν την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους, την ώρα που επιβιβαζόταν στο Air Force One.

Donald Trump:

- Very importantly, we had some very good talks with Iran yesterday and today, and let's see what happens. But I think we could have some good news on the Iran front, likewise with Hamas on Gaza.

- We want to see if we can stop that, and Israel, we've been talking… pic.twitter.com/NVxkJ1QvDg

— Alireza Talakoubnejad (@websterkaroon) May 25, 2025