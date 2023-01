Νεπάλ - συντριβή αεροσκάφους: Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές πριν πέσει

Βίντεο με τα τελευταία λεπτά πριν από τη μοιραία συντριβή του αεροσκάφους με τους 72 επιβαίνοντες στο Νεπάλ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Την μοιραία πτήση φαίνεται να την έχει απαθανατίσει κάτοικος της περιοχής.

Λεπτομέρειες για την αιτία της συντριβής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Το αεροσκάφος φαίνεται να κάνει στροφή αριστερά εκτός ελέγχου παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκαφών (ATR) θεωρείται αξιόπιστος.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν εντοπιστοί νεκροί μέχρι αυτή την ώρα στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), όπως δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

