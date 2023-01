Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Νορβηγός ιστορικός ανακήρυξε τον Παύλο... διάδοχο

Mε αφορμή τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ένας Νορβηγός ιστορικός και δημοσιογράφος ο Oscar Aanmoen, με ένα tweet του, μίλησε για τον... διάδοχο Παύλο.

Οι σκέψεις του Νορβηγού ιστορικού και δημοσιογράφου ξεκίνησαν από ένα άρθρο του, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα royalcentral.co.uk η οποία καταπιάνεται με βασιλικά θέματα.

Με αφορμή λοιπόν τον θάνατο του έκπτωτου μονάρχη Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ, ο Oscar Aanmoen ασχολήθηκε με το ζήτημα της.... διαδοχής.

Το άρθρο του τιτλοφορείται: «Ο πρίγκιπας που γεννήθηκε για να κυβερνήσει, που έζησε τη ζωή του στην εξορία – Ο Παύλος της Ελλάδας» για μία εποχή που έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

«Ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς! Να ζήσει η αυτού μεγαλειότης, ο βασιλιάς Παύλος ο δεύτερος των Ελλήνων» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό, συνοδεύοντας τα λόγια του, με μια φωτογραφία του Παύλου στην οποία πρόσθεσε και το οικόσημο της οικογένειάς του.

Δείτε την ανάρτηση

The King is Dead - Long Live the King!

Long live His Majesty King Pavlos II of the Hellenes 👑 pic.twitter.com/IHhcW3r8WH

— Oskar Aanmoen 🇳🇴 (@OAanmoen) January 11, 2023