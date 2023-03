Μπορέλ για ρωσικά πυρηνικά στη Λευκορωσία: Ανεύθυνη κλιμάκωση και απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

H ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών όπλων στην Λευκορωσία θα σήμαινε «ανεύθυνη κλιμάκωση και απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια» τονίζει με ανάρτησή του στο τουίτερ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Συμπληρώνει ότι «η Λευκορωσία μπορεί ακόμα να το σταματήσει, είναι επιλογή της. Η ΕΕ είναι έτοιμη να απαντήσει με περαιτέρω κυρώσεις».

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023