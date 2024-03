Μακελειό στη Μόσχα: Τρία ακόμη άτομα συνελήφθησαν -Πατέρας & δύο γιοι κατηγορούνται για συνέργεια

Ρώσοι ερευνητές βρίσκονται σήμερα στο Τατζικιστάν για να ανακρίνουν τις οικογένειες των τεσσάρων ανδρών που κατηγορούνται για την φονική επίθεση σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, όπως είπαν στο Reuters τρεις πηγές ασφαλείας του Τατζικιστάν.

Οι πηγές, που δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλούν δημοσίως, είπαν ότι οι αξιωματούχοι ασφαλείας του Τατζικιστάν, έφεραν τις οικογένειες στην πρωτεύουσα Ντουσαμπέ από τις πόλεις Βακχντάτ και Γκισάρ και από την περιφέρεια Ρουντάκι.

Ο Τατζίκος πρόεδρος Εμομαλί Ραχμόν επιβλέπει προσωπικώς την έρευνα που διεξάγεται στη χώρα του, σύμφωνα με τις πηγές. Χθες Δευτέρα, στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την επίθεση, ο Ραχμόν χαρακτήρισε την επίθεση «επαίσχυντο και φρικτό συμβάν» και κάλεσε τους Τατζίκους να προστατεύουν τα παιδιά τους από κακές επιρροές.

Τέσσερις άνδρες από το Τατζικιστάν έχουν τεθεί υπό κράτηση κατηγορούμενοι για τρομοκρατία ως ύποπτοι για την επίθεση. Τρεις ακόμη, επίσης από το Τατζικιστάν, έχουν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για συνέργεια. Σύμφωνα με την Telegraph, πρόκειται για τα δύο αδέλφια Αμιντσόν και Ντιλοβάρ Ισλομόβ, καθώς και για τον πατέρα τους Ισροίλ Ισλομόβ.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση και έχει δώσει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που όπως υποστηρίζει απεικονίζει την επίθεση. Σύμφωνα με έναν τελευταίο απολογισμό, η επίθεση στην αίθουσα συναυλιών Crocus στα περίχωρα της Μόσχας, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, άφησε πίσω της 139 νεκρούς και 182 τραυματίες.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 147 υπόπτους για διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος

Δύο από τους υπόπτους που συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στην πολύνεκρη επίθεση τείχαν ταξιδέψει ελεύθερα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, από την οποία αναχώρησαν μαζί με αεροπλάνο στις 2 Μαρτίου για να επιστρέψουν στη Ρωσία, όπως είπε στο AFP πηγή των τουρκικών αρχών ασφαλείας.

«Τα δύο άτομα ήταν ελεύθερα να ταξιδέψουν ανεμπόδιστα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, ελλείψει εντάλματος σύλληψης εις βάρος τους», είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η εθνικότητα των δύο ατόμων δεν διευκρινίστηκε.

Police in Russia paraded four suspects – one of whom was wheelchair-bound – through a Moscow courtroom before charging them with terrorism for the attack on a concert hall over the weekend. It comes as a national day of mourning is observed for the victims of the attack: pic.twitter.com/GzGThWg5on

— DW News (@dwnews) March 26, 2024