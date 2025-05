Γάζα: Ποδοπατήθηκαν για λίγο φαγητό - Τουλάχιστον δύο νεκροί (βίντεο)

Η πείνα των τελευταίων εβδομάδων έχει οδηγήσει στα όρια της κατάρρευσης τους Παλαιστίνιους της Γάζας, με τις εικόνες από τη διανομή φαγητού να είναι σοκαριστικές.

Όπως δείχνει το βίντεο του Associated Press, χιλιάδες άνθρωποι εισέβαλαν σε αποθήκη του WFP και ποδοπατήθηκαν για ένα πιάτο φαγητό. Οι εικόνες αποτυπώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κάτοικοι στη Λωρίδα της Γάζας, που δεν άντεξαν την πείνα και μπήκαν στην αποθήκη, προκειμένου να πάρουν σακιά με τρόφιμα έκτακτης ανάγκης, ενώ την ίδια ώρα ακούγονται πυροβολισμοί.

«Ορδές πεινασμένων ανθρώπων εισέβαλαν στην αποθήκη Al-Ghafari του WFP στην Deir Al-Balah, στην κεντρική Γάζα, αναζητώντας προμήθειες τροφίμων που ήταν προ-τοποθετημένες για διανομή», γράφει το WFP του ΟΗΕ σε ανάρτηση στο Χ.

«Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες», ανέφερε το WFP.

WFP said two people may have died when its warehouse was broken into https://t.co/tc0CEbzue0 pic.twitter.com/hsUs8bbvT1

Two Palestinians were killed and several others injured as thousands of starving people in Gaza flooded a UNWFP warehouse, taking bags of flour after nearly three months of an Israeli blockade. pic.twitter.com/gAnWWk5Tfk

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 29, 2025