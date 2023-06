Εμφύλιος Wagner - Πούτιν: Η Λετονία κλείνει τα σύνορα της στους Ρώσους

Υπό τον κίνδυνο του ρωσικού εμφυλίου η Λετονία, έκλεισε τα σύνορα της για τους Ρώσους, όπως μεταδίδει η Guardian.

«Η Λετονία παρακολουθεί την κατάσταση στη Ρωσία, η συνοριοφυλακή έχει ενισχυθεί, δεν θα επιτραπεί η είσοδος ή έκδοση βίζας σε ρώσους, λόγω των γεγονότων έγραψε στο twitter ο πρόεδρος της χώρας και εν ενεργεία υπουργός Εξωτερικών.

«Δεν θα δωθούν ανθρωπιστικές βίζες ή οποιαδήποτε άλλη», τονίζει ο νεοεκλεγείς πρόεδρος.

Η Λετονία και πέρσι είχε σταματήσει να δέχεται την είσοδο σε ρώσους, με εξαίρεση όσους είχαν επικαλεστεί ανθρωπιστικούς λόγους.

Latvia is closely following the developing situation in Russia and exchanging information with allies

Border security has been strengthened, visa or border entry from Russians leaving Russia due to current events won’t be considered

No direct threat to Latvia at this time

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 24, 2023