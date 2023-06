Ρωσία: Οι εθελοντές του RDK δηλώνουν με βίντεο πως συντάσσονται με τη Βάγκνερ

Με ένα βίντεό τους οι εθελοντές του RDK υποστήριξαν ότι συντάσσονται με τη Βάγκνερ.

«Καλούμε όλους τους υποστηρικτές του RDK να αναλάβουν ενεργή δράση. Όλοι έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να καθορίσουμε τη μοίρα μας και τη μοίρα της Πατρίδας μας», λένε στο βίντεο μεταξύ άλλων.

BREAKING:

The Russian Volunteer Corps released a video announcing that they are joining the coup.

"We call on all supporters of the RDK to take active action. We all have a unique chance to determine our fate and the fate of our Motherland."

