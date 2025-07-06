Έλον Μασκ: Το νέο κόμμα και η αναφορά στον Επαμεινώνδα και την αρχαία Σπάρτη

Νέα τροπή πήρε χθες Σάββατο η ρήξη μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του άλλοτε συμμάχου του, Έλον Μασκ, με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία να ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος, υποστηρίζοντας ότι το δημοσιονομικό νομοσχέδιο του Τραμπ θα οδηγήσει τις ΗΠΑ στην χρεοκοπία.

Ύστερα από δημοσκόπηση που διενήργησε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Χ σχετικά με την ιδέα δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα, ο Μασκ ανακοίνωσε πως θα ιδρύσει το «Κόμμα της Αμερικής» («America Party») προκειμένου να χαρίσει στους Αμερικανούς την «ελευθερία» τους.

«Σήμερα, δημιουργείται το Κόμμα της Αμερικής για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Με αναλογία 2 προς 1, (δηλώσατε πως) επιθυμείτε ένα νέο πολιτικό κόμμα και θα το έχετε», τόνισε ο Έλον Μασκ, κατηγορώντας Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς πως λειτουργούν ως ενιαίος κομματικός μηχανισμός ενάντια στα συμφέροντα των Αμερικανών πολιτών.

Επικαλούμενος την στρατηγική που ακολούθησε ο Επαμεινώνδας στη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ., ο Μασκ ανέφερε ότι «ο τρόπος με τον οποίο θα σπάσουμε το ενιαίο κομματικό μηχανισμό (uniparty system) είναι χρησιμοποιώντας μια παραλλαγή του τρόπου με τον οποίο ο Επαμεινώνδας διέλυσε τον μύθο της αήττητης Σπάρτης στα Λεύκτρα: Εξαιρετικά συγκεντρωμένη ισχύς σε συγκεκριμένη τοποθεσία στο πεδίο της μάχης».

Ερωτηθείς ποιος ήταν ο βασικός λόγος που τον έκανε να αλλάξει άρδην τη στάση του έναντι του προέδρου Τραμπ, ο Μασκ απάντησε: «Η αύξηση του ελλείμματος από ένα ήδη τρελό ποσό 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων επί (κυβέρνησης) Μπάιντεν στα 2,5 τρισεκ. δολάρια. Αυτό θα χρεοκοπήσει τη χώρα».

Ο γεννημένος στη Νότια Αφρική επιχειρηματίας δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ.

Η ρήξη Μασκ – Τραμπ

Ο Μασκ, ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024 και, μέχρι πρόσφατα , στενός σύμβουλος του προέδρου, ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας της κυβέρνησής του να μειώσει τη σπατάλη της κυβέρνησης, είχε επικρίνει το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ λόγω των εκτιμήσεων ότι θα πρόσθετε τρισεκατομμύρια δολάρια στο ομοσπονδιακό έλλειμμα.

Η κριτική του Μασκ για το νομοσχέδιο ήταν ο καταλύτης για μια σοβαρή διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών τον περασμένο μήνα. Αυτή η διαμάχη φαινόταν να έχει λυθεί… ειρηνικά αφού ο Μασκ εξέφρασε τη λύπη του και διέγραψε τις πιο εμπρηστικές αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Τραμπ, αλλά αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες καθώς το νομοσχέδιο πλησίαζε στην ψήφιση. Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο την Παρασκευή.

Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό ο Μασκ έχει λάβει μέτρα για τη νόμιμη σύσταση του κόμματος, το οποίο θα έπρεπε να εγγραφεί στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή. Οι πιο πρόσφατες καταθέσεις στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC) δεν έδειξαν καμία ένδειξη ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί, σύμφωνα με το CNN.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει δηλώσει ότι θέλει ένα κόμμα που είναι δημοσιονομικά συντηρητικό και περιορίζει τις δαπάνες, αλλά έχει δώσει λίγες άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το ποια θα είναι η πλατφόρμα του κόμματος.

