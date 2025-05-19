Βίντεο-σοκ από την πρόσκρουση ιστιοφόρου στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Επιβεβαιώθηκαν τα θύματα της αδιανόητης τραγωδίας που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (17/5) όταν ιστιοφόρο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικό «καρφώθηκε» στη Γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.

Τραγικό θάνατο, όπως έχει γίνει γνωστό από την πρώτη στιγμή, βρήκαν δύο νεαροί δόκιμοι που επέβαιναν στο εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Cuauhtémoc που προσέκρουσε στη γέφυρα του μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων περαστικών που βρίσκονταν την ώρα της τραγωδίας στην προβλήτα.

Πάνω στα κατάρτια ήταν οι δύο έφηβοι που σκοτώθηκαν

Τα θύματα, η 20χρονη Αμέρικα Γιαμιλέτ Σάντσες από την πόλη Χαλάπα του Μεξικό και ο Άνταλ Χαΐρ Μάρκος από την Οαχάκα, βρισκόντουσαν σε ύψος πάνω σε κατάρτια του ιστιοφόρου την ώρα της σύγκρουσης. Οι δύο νέοι είχαν φωτογραφηθεί λίγη ώρα πριν από το δυστύχημα, με την Σάντσες να ποζάρει χαμογελαστή στο κατάστρωμα και να αναρτά τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «NY» και μια κόκκινη καρδιά.

Τα δύο θύματα της αδιανόητης τραγωδίας στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφίες: Facebook / AP

Η Αμέρικα Γιαμιλέτ Σάντσες, όπως έγινε γνωστό, ήταν διακεκριμένη κολυμβήτρια με σημαντικές διακρίσεις. Η κυβερνήτης της Πολιτείας Βερακρούς, Ροθίο Νάλε Γκαρσία, εξέφρασε τη θλίψη της γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα τον θάνατο της δόκιμης Αμέρικα Γιαμιλέτ Σάντσες. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά της».

Ο Άνταλ Χαΐρ Μάρκος υπηρετούσε στο πλοίο τους τελευταίους εννέα μήνες και βρισκόταν επίσης πάνω σε κατάρτι όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Φίλος του τον αποχαιρέτησε συγκινητικά με ανάρτηση: «Δύο μήνες πριν μου χάρισες μια φανέλα από την αγαπημένη σου ομάδα. Τώρα δεν είσαι πια μαζί μας. Ο Θεός να σε έχει καλά εκεί ψηλά».

Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν συνολικά 22 άτομα.

Τα νερά του ποταμού παρέσυραν το σκάφος μετά από μηχανική βλάβη

Σύμφωνα με τις Αρχές, το ιστιοφόρο -το οποίο συμμετείχε σε παγκόσμια περιοδεία καλής θέλησης- παρουσίασε μηχανική βλάβη και ο κυβερνήτης έχασε τον έλεγχο. Το ρεύμα του ποταμού East River το παρέσυρε προς τη γέφυρα του Μπρούκλιν, με αποτέλεσμα τα τρία κατάρτια να προσκρούσουν στη μεταλλική κατασκευή και να σπάσουν διαδοχικά. Οι εικόνες που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες προκαλούν σοκ, με ναύτες να κρέμονται από τις ζώνες ασφαλείας σε μεγάλο ύψος περιμένοντας βοήθεια.





Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 20:20 το βράδυ, ενώ η κυκλοφορία στη γέφυρα ήταν αυξημένη. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των οδηγών ή των πεζών. Το πλοίο, το οποίο έφερε τη μεξικανική σημαία και μετέφερε 277 άτομα, κατέληξε σε προβλήτα του ποταμού. Πολλοί περαστικοί εγκατέλειψαν πανικόβλητοι το σημείο.

Μαρτυρίες πολιτών, κάνουν λόγο για σκηνές αγωνίας. «Είδαμε κάποιον να αιωρείται και στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπτική ψευδαίσθηση. Όταν κάναμε ζουμ με το κινητό, διαπιστώσαμε πως ήταν πραγματικός άνθρωπος που κρεμόταν για τουλάχιστον 15 λεπτά μέχρι να τον διασώσουν», δήλωσε μια γυναίκα στο Associated Press.

Τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

