«Τον κατέσφαξε, του κατέβασε όλο το πρόσωπο» λέει ο πατέρας του 35χρονου που μαχαιρώθηκε

«Τον κατέσφαξε παντού, του κατέβασε όλο το πρόσωπο» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 35χρονου που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης με 18 μαχαιριές σε πανηγύρι στη Μυτιλήνη.

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που είχε ο 35χρονος από έναν 32χρονο τα ξημερώματα της Κυριακής (29.6.25) σε πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή στη Μυτιλήνη. Ο 32χρονος αρχικά τράπηκε σε φυγή αλλά τελικά συνελήφθη και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.

Ο πατέρας του 35χρονου δηλώνει συντετριμμένος και τονίζει πως ο γιος του παραμένει σε πολύ σοβαρή κατάσταση γιατί τα τραύματα είναι πολλά και τονίζει πως το παιδί του ζει από θαύμα.

«Τον χτύπησε για να τον σκοτώσει και έφαγε 18 μαχαιριές το παιδί μου. Αυτός ήταν φονιάς και πήγε να μου σκοτώσει το παιδί. Του έκοψε μες στον αυχένα, άλλες δύο μαχαιριές στην κοιλιά και στο στήθος. Στο πρόσωπο είχε πάρα πολλές μαχαιριές τον κατέσφαξε και του κατέβασε μάτια, χείλη όλα του τα έκοψε, του κατέβασε όλο το πρόσωπο».

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και αυτή τη στιγμή η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή.



«Δεν ήθελε απλά να τον φοβίσει αλλά επιθυμούσε να τον καθαρίσει. Ο γιος μου με τον φονιά αυτόν δεν γνωριζόταν καθόλου αλλά μάλλον ο λόγος της επίθεσης ήταν κάποια γυναίκα με την οποία είχε βγει ο γιος μου κάνα δυο φορές και ο άλλος τρελάθηκε».

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη απο τις αστυνομικές αρχές και κρατείται ενώ σε βάρος του αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Εμένα μια κοπέλα με πήρε τηλέφωνο και με ενημέρωσε για ότι έγινε και μου είπε ότι ο γιος μου πάει νοσοκομειο. Χθες που πήγα στο νοσοκομείο ήταν στην εντατική και δεν κατάφερα να του μιλήσω αλλά σήμερα τον βγάλανε από εκεί και τον έβαλαν σε δωμάτιο νομίζω πως είναι λίγο καλύτερα», αναφέρει χαρακτηριστικά για τον 35χρονο γιο του.

