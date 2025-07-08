ΔΕΥ.13 Απρ 2026 23:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άγρια συμπλοκή ανηλίκων για τα μάτια μιας κοπέλας – Τρεις τραυματίες
περιπολικό
clock 17:23 | 08/07/2025
newsroom ekriti.gr

Υπόθεση συμπλοκής μεταξύ νεαρών που συνέβη τον περασμένο Μάιο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ.

Για τη συμπλοκή κατηγορούνται 5 άτομα, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι, με την αιτία του επεισοδίου να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας.

Εξάλλου, άλλα 3 άτομα (και επιπλέον ένας εκ των συμπλεκόμενων) κατηγορούνται ότι κατέθεσαν ψευδείς πληροφορίες αναφορικά με το περιστατικό, με σκοπό να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες των Αρχών.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι ηλικίας 16 έως 21 ετών, ενώ από τη συμπλοκή αναφέρθηκαν τρεις τραυματισμοί: ένας σοβαρός και δύο ελαφρύτεροι.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Θεσσαλονίκη Ανήλικοι Συμπλοκή
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis