Άγρια συμπλοκή ανηλίκων για τα μάτια μιας κοπέλας – Τρεις τραυματίες

Υπόθεση συμπλοκής μεταξύ νεαρών που συνέβη τον περασμένο Μάιο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ.

Για τη συμπλοκή κατηγορούνται 5 άτομα, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι, με την αιτία του επεισοδίου να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας.

Εξάλλου, άλλα 3 άτομα (και επιπλέον ένας εκ των συμπλεκόμενων) κατηγορούνται ότι κατέθεσαν ψευδείς πληροφορίες αναφορικά με το περιστατικό, με σκοπό να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες των Αρχών.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι ηλικίας 16 έως 21 ετών, ενώ από τη συμπλοκή αναφέρθηκαν τρεις τραυματισμοί: ένας σοβαρός και δύο ελαφρύτεροι.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

