36χρονος κατέρρευσε ενώ έκανε εργασίες στο σπίτι του

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Πάτρα η τραγική είδηση θανάτου ενός 36χρονου, ο οποίος κατέληξε μέσα σε 8 ώρες. Ήταν γιος του παιδιάτρου, Δημήτρη Θάνου.

Ο Αναστάσιος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα gnomip.gr, βρισκόταν στο σπίτι του και έκανε εργασίες, όταν ένιωσε δυσφορία, παρουσίασε υψηλό πυρετό και κατέρρευσε.

Ο άτυχος 36χρονος μεταφέρθηκε από τους συγγενείς του, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου ομάδα γιατρών έκανε πολύωρες προσπάθειες για να τον σώσουν, ενώ παράλληλα κρίθηκε αναγκαία και η διασωλήνωσή του. Ο Αναστάσης παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θανάτου εμφανίζεται ως απροσδιόριστη, αλλά θα γίνουν και εργαστηριακές και ιστολογικές εξετάσεις, για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς υπάρχουν ενδείξεις, για σηψαιμία που οδήγησε σε σηπτικό σοκ, το οποίο ενδέχεται να προήλθε από διάφορες αιτίες.

Η Διευθύντρια του ΤΕΠ, Ελένη Παυλίδου, απαντώντας σε ερώτηση για την αιτία θανάτου, απάντησε ότι θα υπάρχει τεκμηριωμένη απάντηση μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων από όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, σε ερώτηση αν έλαβε γνώση για το περιστατικό και αν ο θάνατος οφείλεται σε λοιμογόνο αίτιο που μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία, ανέφερε:

«Θα πρέπει να ληφθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διεξήχθησαν στον άτυχο άνδρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ΤΕΠ, και αν αποδειχθεί ότι τα αίτια οφείλονται σε κάποιο λοιμώδες νόσημα, ο ΕΟΔΥ θα ειδοποιηθεί άμεσα από το ΤΕΠ και θα ενημερώσει πάραυτα την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οπότε θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα που αφορούν το νόσημα που θα προκύψει. Δεν υπάρχει ακόμα κανένα στοιχείο που να συνιστά σε καμία περίπτωση λόγο ανησυχίας για λοιμώδες νόσημα εξαιτίας του οποίου να διατρέχει κίνδυνο η δημόσια υγεία. Το μόνο που μπορώ να πω προς το παρόν είναι η έκφραση λύπης για την τραγική κατάληξη, και θερμά συλλυπητήρια».

Οι γονείς του, Δημήτρης και Δήμητρα, τα αδέλφια του, Μιχάλης και Βασίλης, είναι συγκλονισμένοι, από το νέο κακό που τους βρήκε. Σημειώνεται ότι η οικογένεια Θάνου, βιώνει για δεύτερη φορά μία τραγωδία, μέσα σε διάστημα 10 ετών, καθώς είχε χάσει ακόμη έναν γιο, από καρδιακή ανακοπή.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου, ενώ η ταφή στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σημεία και τέρατα» – Μια πτέρυγα μάχης που «έγινε» αγρός και άλλες απίστευτες ιστορίες

Νέοι «κόφτες» στα φάρμακα έως το τέλος του χρόνου – Τα σχέδια του Υπ. Υγείας

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε "απογοητευμένος" από την συνομιλία του με τον Πούτιν