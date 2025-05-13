Σάττι σε Ισραηλινό δημοσιογράφο: “Ωτοασπίδες; Βαλ’ τες στα αυτιά σου για να μην ακούς τις βόμβες"

Η Μαρίνα Σάττι, πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision πραγματοποίησε μία εμφάνιση σε πάρτι στο Euroclub και μεταξύ των θεατών βρισκόταν ο Ισραηλινός δημοσιογράφος του site Walla, Γιανίβ Ντορνμπούς.

Μόνο που ο ίδιος, όχι μόνο δεν απολάμβανε το act της καλλιτέχνιδας αλλά με περίσσεια δόση ειρωνείας έδειξε πως μαζί του είχε και ένα ζευγάρι ωτοασπίδες για να μην την ακούει.

Η τραγουδίστρια δεν άφησε αναπάντητο το story και σε μήνυμα που έστειλε στον Ισραηλινό δημοσιογράφο έγραψε: “Ωτοασπίδες; Βάλ’ τες στα αυτιά σου για να μην ακούς τις βόμβες που πέφτουν, bitch“.

