Σάττι σε Ισραηλινό δημοσιογράφο: “Ωτοασπίδες; Βαλ’ τες στα αυτιά σου για να μην ακούς τις βόμβες"
clock 16:00 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Μαρίνα Σάττι, πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision πραγματοποίησε μία εμφάνιση σε πάρτι στο Euroclub και μεταξύ των θεατών βρισκόταν ο Ισραηλινός δημοσιογράφος του  site Walla, Γιανίβ Ντορνμπούς.

Μόνο που ο ίδιος, όχι μόνο δεν απολάμβανε το act της καλλιτέχνιδας αλλά με περίσσεια δόση ειρωνείας έδειξε πως μαζί του είχε και ένα ζευγάρι ωτοασπίδες για να μην την ακούει. 

Η τραγουδίστρια δεν άφησε αναπάντητο το story και σε μήνυμα που έστειλε στον Ισραηλινό δημοσιογράφο έγραψε: “Ωτοασπίδες; Βάλ’ τες στα αυτιά σου για να μην ακούς τις βόμβες που πέφτουν, bitch“.

