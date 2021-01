Κωστόπουλος: Ξεσπά που τον κατηγορούν για τη διαφορά ηλικιάς με την αγαπημένη μου

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι ζευγάρι με την Κατερίνα Λιόλιου. Στο internet γράφτηκε ως αστείο ότι η τραγουδίστρια έστειλε το 4 στο 13033 που είναι βοήθεια σε ηλικιωμένο για να δει τον Πέτρο Κωστόπουλο και εκείνος το θεώρησε ως ρατσιστικό το συγκεκριμένο αστείο.

"Ξέρετε τι είναι ρατσισμός λοιπόν στο 2021. Και ρωτάω, δήθεν ευαίσθητα πλάσματα των πάνελ και των social media, που πολλοί ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και έχετε πέσει θύματα ρατσισμού: Το να κράζεις κάποιον για την ηλικία του και τη διαφορά που έχει με υποτιθέμενη κοπέλα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟ; Ή ΟΧΙ;; Βλέπω άτομα που σε παλιές εποχές θα μάζευαν γιαούρτια να κριτικάρουν και να καταδικάζουν χωρίς έλεος. Εσύ διαλέγεις στο κρεβάτι σου όποιον θέλεις και καταδικάζεις όποιον κράζει. Σωστά; Το να λες συνέχεια με έκπληξη τη διαφορά ηλικίας, τι είναι, αγοράκι/κοριτσάκι μου;

Έστω και αν για το παραμύθι, με αποκαλείς και γοητευτικό. Έλα, ρε! Εγώ νόμιζα ότι είπες ότι μία γυναίκα θα έστελνε το 4 για βοήθεια σε ηλικιωμένο για να με δει. Με είδες σε φωτογραφίες στο Instagram και είμαι μπαταρισμένος πολύ, ραμολί, και είπες να το πεις για το 4.

Εκτός εάν κι εγώ και όσοι είναι κοντά μου εξαιρούνται και από τον αντιρατσισμό. Επειδή έκανα μια ωραία ζωή εδώ και 40 χρόνια με τα λεφτά που έβγαλα από τη δουλειά μου και εσύ δεν πρόκειται να την κάνεις ποτέ, σου φταίω; Επειδή έκανα μια ωραία οικογένεια που έσπασε τα ρεκόρ διάρκειας στη σόουμπιζ; Που δεν παρακάλεσα κανέναν; Ή μήπως γιατί επιμένω να θεωρώ ότι όπως και όλες οι επιλογές, το να είσαι λευκός, άντρας και στρέιτ είναι κι αυτή μια κανονική υπόθεση; Όπως σέβομαι, θέλω να με σέβονται. Ό,τι μαλακία και να ‘κανα, και πολλές έχω κάνει στη ζωή μου, ακολουθώ αυτό που λέει ο Τζακ Κέρουακ Live, travel, adventure, bless and don’t be sorry", σχολιάσε ο ίδιος.

