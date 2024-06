Η συγκίνηση της Σελίν Ντιόν στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την περιπέτεια με την υγεία της

Η Σελίν Ντιόν ήταν άκρως συγκινημένη στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της «I Am: Celine Dion» και ευχαρίστησε τους εκατομμύρια θαυμαστές της. Η διάσημην τραγουδίστρια σημείωσε πως, όταν ενημερωνόταν για τη σπάνια νευρολογική ασθένεια από την οποία πάσχει, το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου, σύγκρινε τον εαυτό της με ένα μήλο.

«Δεν λέω αυτή την ιστορία, επειδή είμαστε στη Νέα Υόρκη, γιατί τότε ήμουν στο Λας Βέγκας. Είπα στον εαυτό μου ότι δεν θέλω να περιμένουν (σ.σ. οι θαυμαστές της) στην ουρά για να δώσω αστραφτερά μήλα. Μερικές μέρες αργότερα έλαβα ένα μήνυμα από έναν θαυμαστή που μου έγραψε “δεν είμαστε εδώ για το μήλο, αλλά για το δέντρο“», ήταν τα λόγια της.

«Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου που είστε μέρος του ταξιδιού μου. Ελπίζω να σας ξαναδώ όλους πολύ σύντομα» είπε η τραγουδίστρια στο κοινό της που τη χειροκροτούσε για αρκετή ώρα.

Celine Dion shares an emotional anecdote from #IAmCelineDion in which she compares herself to an apple pic.twitter.com/kSLxvDe4hs

— The Hollywood Reporter (@THR) June 18, 2024