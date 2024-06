Συνελήφθη ο Justin Timberlake

Συνελήφθη επειδή οδηγούσε μεθυσμένος στο Σαγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης ο Justin Timberlake. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο 43χρονος τραγουδιστής είχε βγει για φαγητό με φίλους και λίγο μετά την αναχώρησή του τον συνέλαβε η τροχαία.

«Ο Justin είχε βγει για φαγητό με φίλους και έξω από το εστιατόριο υπήρχαν περιπολικά, όπως συμβαίνει τα περισσότερα βράδια. Ψάχνουν για άτομα που φεύγουν μετά τα μεσάνυχτα και μπορεί να έχουν πιει», ανέφερε πηγή στη Daily Mail

«Ο Justin Timberlake έφυγε στις 12:30 π.μ. και τον σταμάτησαν αμέσως μόλις αποχώρησε. Δεν τραυματίστηκε κανείς και δεν υπήρξε ένταση στο σημείο», καταλήγει το ίδιο πρόσωπο για την στιγμή που η αστυνομία σταμάτησε τον τραγουδιστή

BREAKING: Justin Timberlake has been arrested for driving while intoxicated in the Hamptons, a law enforcement official told ABC News. The arrest occurred Monday night in Sag Harbor, New York. The pop star will be in court on Tuesday. https://t.co/DFtwJ16TXD pic.twitter.com/sxk4EJovv6

— ABC News (@ABC) June 18, 2024