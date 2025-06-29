ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:58
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Δημήτρης Κόκοτας: «Έχει ξεπεράσει πλέον το οποιοδήποτε οργανικό πρόβλημα είχε»
κοκοτας
clock 21:00 | 29/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δημήτρης Κόκοτας συνεχίζει τη μεγάλη του μάχη και η  Σάντρα Βουτσά μιλώντας στους Weekenders ανέφερε πως ο Δημήτρης Κόκοτας, πηγαίνει όλο και καλύτερα.

«Ο Δημήτρης Κόκοτας κάθε μέρα είναι και λίγο καλύτερα. Έχει ξεπεράσει πλέον το οποιοδήποτε οργανικό πρόβλημα είχε. Τώρα πλέον οι γιατροί περιμένουν τη δική του αντίδραση γιατί από εκείνον εξαρτάται. Όμως, είναι κάθε μέρα και λίγο καλύτερα. Χαμογελάει κανονικά. Γενικώς έχει την καθημερινή πρόοδο» είπε αρχικά η Σάντρα Βουτσά.

«Δε μπορούν να υποσχεθούν πράγματα, ούτε να πουν παραπάνω πράγματα από αυτά που βλέπουν. Επειδή όμως ο γιατρός του Δημήτρη είναι ένας πολύ φειδωλός άνθρωπος, το γεγονός ότι είπε στην γυναίκα του, την Κατερίνα ότι είναι πολύ καλύτερα, σημαίνει πολλά.

Η βελτίωση δεν είναι θεαματική. Μη ξεχνάμε ότι είναι ένας οργανισμός πολύ ταλαιπωρημένος. Στις 28 Μαρτίου έκλεισε έναν χρόνο που είναι στο νοσοκομείο» είπε.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δημήτρης Κόκκοτας Υγεία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis