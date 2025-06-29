Δημήτρης Κόκοτας: «Έχει ξεπεράσει πλέον το οποιοδήποτε οργανικό πρόβλημα είχε»

Ο Δημήτρης Κόκοτας συνεχίζει τη μεγάλη του μάχη και η Σάντρα Βουτσά μιλώντας στους Weekenders ανέφερε πως ο Δημήτρης Κόκοτας, πηγαίνει όλο και καλύτερα.

«Ο Δημήτρης Κόκοτας κάθε μέρα είναι και λίγο καλύτερα. Έχει ξεπεράσει πλέον το οποιοδήποτε οργανικό πρόβλημα είχε. Τώρα πλέον οι γιατροί περιμένουν τη δική του αντίδραση γιατί από εκείνον εξαρτάται. Όμως, είναι κάθε μέρα και λίγο καλύτερα. Χαμογελάει κανονικά. Γενικώς έχει την καθημερινή πρόοδο» είπε αρχικά η Σάντρα Βουτσά.

«Δε μπορούν να υποσχεθούν πράγματα, ούτε να πουν παραπάνω πράγματα από αυτά που βλέπουν. Επειδή όμως ο γιατρός του Δημήτρη είναι ένας πολύ φειδωλός άνθρωπος, το γεγονός ότι είπε στην γυναίκα του, την Κατερίνα ότι είναι πολύ καλύτερα, σημαίνει πολλά.

Η βελτίωση δεν είναι θεαματική. Μη ξεχνάμε ότι είναι ένας οργανισμός πολύ ταλαιπωρημένος. Στις 28 Μαρτίου έκλεισε έναν χρόνο που είναι στο νοσοκομείο» είπε.

Διαβάστε επίσης

