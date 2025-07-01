Ζαχαράκη για Πανελλήνιες: Μέχρι τις 17 Ιουλίου το μηχανογραφικό -Tέλη Ιουλίου θα ξέρουμε τις βάσεις

«Μέχρι τις 17 Ιουλίου συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό και τέλη Ιουλίου θα ξέρουμε τις βάσεις», σημείωσε Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΕΡΤΝews σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Η κυρία Ζαχαράκη ερωτήθηκε σχετικά με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και τόνισε πως «οι αιτήσεις που έγιναν από τα ξένα πανεπιστήμια αξιολογούνται μία προς μία σε δύο επίπεδα. Πρώτα από όλα η πιστοποίηση του μητρικού πανεπιστημίου και αμέσως μετά ξεκινάει η έγκριση πιστοποίησης των προγραμμάτων».

Μάλιστα η υπουργός Παιδείας πρόσθεσε πως «περιμένουμε μέχρι τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου την αρχική έγκριση και έπειτα η Ανεξάρτητη Αρχή θα μας πει ποια από αυτά τα προγράμματα κρίνει ότι μπορούν να ξεκινήσουν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Χίος: «Στάχτη» πάνω από 50.000 μαστιχόδεντρα από τη φωτιά

Ψηφιακό πελατολόγιο: Κατεβάζουν ρολά τα συνεργεία αυτοκινήτων

Απιστία υπουργών αλλά και εγκληματική οργάνωση βλέπει το ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ