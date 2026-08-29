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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο νοσοκομείο: 48χρονος αναισθησιολόγος ξεψύχησε στο δωμάτιο εφημερίας

νοσοκομείο
clock 11:32 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θλίψη επικρατεί στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, καθώς ένας 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου (29/8) στο δωμάτιο εφημερίας.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 48χρονος βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Το πρωί, συνάδελφός του που πήγε στο δωμάτιο εφημερίας προκειμένου να τον αντικαταστήσει, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, κάτω από το κρεβάτι.

Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών, ενώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι.

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