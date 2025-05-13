Στη φυλακή δεύτερο ηγετικό μέλος της «Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης»

Στη φυλακή οδηγείται και δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση της εγκληματικής συμμορίας, η οποία φέρεται να δρούσε υπό τον μανδύα ακροδεξιάς συλλογικότητας, με την ονομασία «Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης».

Πρόκειται για 28χρονο, εκ των φερόμενων ως αρχηγικών στελεχών της συμμορίας. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση, σε αντίθεση με τον 27χρονο συγκατηγορούμενό του και εκ των φερόμενων ως συντονιστών της οργάνωσης, που αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της καταβολής εγγυοδοσίας 3.000 ευρώ.

Με τις σημερινές απολογίες των δύο παραπάνω, ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο και συνεχίστηκε την Κυριακή. Από τους συνολικά 28 συλληφθέντες, ανάμεσά τους 13 ανήλικοι, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο (ο 28χρονος κι ένας 24χρονος, εκ των βασικών κατηγορούμενων), ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κατά περίπτωση με αναμορφωτικά μέτρα.

Οι δύο κατηγορούμενοι που κλήθηκαν να δώσουν σήμερα εξηγήσεις στον ανακριτή δεν αποδέχθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις, και, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν ότι έδιναν εντολές και συντόνιζαν τους συγκατηγορούμενούς τους για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, και ούτε ότι συμμετείχαν σε αυτές.

Το κατηγορητήριο επικεντρώνεται στο διάστημα από τον περσινό Σεπτέμβριο έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ενώ περιγράφονται, μεταξύ άλλων, επιθέσεις ενάντια σε άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου (μεταξύ αυτών ένα περιστατικό με τραυματισμούς στο περιθώριο ερασιτεχνικού αγώνα μπάσκετ), δύο ληστείες, βανδαλισμοί με ακροδεξιά συνθήματα σε σχολεία, γραφείο πολιτικού κόμματος κ.ά.

Η ποινική δίωξη που τούς απαγγέλθηκε αφορούσε συνολικά 13 πράξεις (δύο σε βαθμό κακουργήματος και 11 σε βαθμό πλημμελήματος) και ανάλογα με την περίπτωση συνδεόταν με τα εξής αδικήματα: εμπορία ανθρώπων με στρατολόγηση ανήλικων προς τέλεση εγκληματικών πράξεων, ληστεία κατά συρροή και ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη, εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών με ρατσιστικά κίνητρα, προτροπή σε πράξεις βίας ή μίσους μέσω διαδικτύου, αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικής εκδηλώσεις, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία κατά συρροή, απάτη με υπολογιστή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράβαση περί νόμων φωτοβολίδων και ναρκωτικών.

