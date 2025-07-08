Ποινή φυλάκισης 4 ετών και πρόστιμο "Μαμούθ" σε καρδιοχειρουργό για "φακελάκι"

Ένοχος για δωροληψία άπαξ και κατ’ επάγγελμα κρίθηκε από το Τριμελές Αυτόφωρο Λάρισας ο καρδιοχειρουργός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας που είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να παίρνει φάκελο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, στον γιατρό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και χρηματικό πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ. Η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα υπό τον όρο να μην εγκαταλείψει τη χώρα και να καταβάλει εγγυοδοσία ύψους 15.000 ευρώ. Σημειώνεται επίσης πως δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Η ποινή ανακοινώθηκε μετά από μια μαραθώνια δίκη που ξεκίνησε στις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης.

«Θα σας δώσω το τηλέφωνο να τον ρωτήσετε στα ίσα πόσα χρήματα χρειάζεται για να χειρουργήσει τη μητέρα σας»

Ο Εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του καρδιοχειρουργού για δωροληψία κατ’ επάγγελμα, άπαξ και όχι κατ’ εξακολούθηση, καθώς εκφράστηκαν αμφιβολίες για την δεύτερη καταγγελία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά ηλικιωμένη η οποία εισήχθη στις αρχές Ιουνίου στο ΠΓΝΛ, με οξύ πνευμονικό οίδημα.

Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο η κόρη της η οποία και κατήγγειλε την υπόθεση στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του γιατρού, ενώ η μητέρα της έπρεπε άμεσα να χειρουργηθεί, αυτό δεν ήταν δυνατόν λόγω της λίστας αναμονής.

Πρόσθεσε δε, πως ένας άλλος γιατρός την συμβούλευσε να επικοινωνήσει με τον κατηγορούμενο προκειμένου να τον ρωτήσει πόσα χρήματα θέλει για να χειρουργήσει τη μητέρα της. «Θα σας δώσω το τηλέφωνο να τον ρωτήσετε στα ίσα πόσα χρήματα χρειάζεται για να χειρουργήσει τη μητέρα σας», είπε χαρακτηριστικά ότι της είπε ο άλλος γιατρός.

Στη συνέχεια υποστήριξε πως μετά το χειρουργείο δέχθηκε πιεστικά τηλεφωνήματα τόσο από τον κατηγορούμενο καρδιοχειρουργό, όσο και από έναν νοσηλευτή με στόχο να πληρώσει τις 2.500 ευρώ που της είχαν ζητηθεί.

Ωστόσο, η γυναίκα απευθύνθηκε στο Εσωτερικών Υποθέσεων στην Θεσσαλονίκη, με τους αστυνομικούς να στήνουν επιχείρηση παγιδεύοντας τον γιατρό με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Τι υποστήριξε η πλευρά του καρδιοχειρουργού

Από την πλευρά της υπεράσπισης, τονίστηκε μεταξύ άλλων το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος γιατρός με την έλευση του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας αύξησε σημαντικά τα χειρουργεία, κάτι που επιβεβαίωσε και ένας νοσηλευτής που προσήλθε ως μάρτυρας.

Τόνισαν επίσης, ότι ο γιατρός ουδέποτε έπιασε το φακελάκι με τα χρήματα και για αυτόν τον λόγο, είχε ζητηθεί να γίνει εξέταση δακτυλικών αποτυπωμάτων και DNA.

Στάθηκαν και στο γεγονός ότι ο γιατρός είχε τελέσει την εγχείρηση χωρίς να έχει πάρει τα χρήματα, τα οποία πήγε η καταγγέλλουσα στο γραφείο του, μέρες μετά από αυτή. Και αναρωτήθηκαν γιατί η καταγγέλλουσα αφού η μητέρα της είχε χειρουργηθεί, δεν αρνήθηκε απλά να πληρώσει τις 2.500 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος γιατρός υποστήριξε στην απολογία του ότι δέχεται “πόλεμο” από ιδιωτικά συμφέροντα.

