Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΦ

Την παραίτηση του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Ευάγγελου Μανωλόπουλου, έκανε δεκτή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, με τη διαδικασία της αντικατάστασης να τίθεται σε ισχύ από την Παρασκευή 4 Ιουλίου.

Στη θέση του παραιτηθέντος προέδρου τοποθετείται προσωρινά ο Σπύρος Σαπουνάς, μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής μέσω ΑΣΕΠ.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Χθες έλαβα και έκανα δεκτή την παραίτηση του προέδρου του ΕΟΦ, κ. Μανωλόπουλου. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική μας συνεργασία. Αντιλαμβάνομαι τους προσωπικούς λόγους για την παραίτησή του και προσδοκώ σε συνέχεια της συνεργασίας μας, τουλάχιστον ως προς τη διεθνή εκπροσώπηση του ΕΟΦ.»

Ο κ. Γεωργιάδης ευχήθηκε επίσης «καλή επιτυχία» στον κ. Σαπουνά, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου του Οργανισμού.

Η αποχώρηση του κ. Μανωλόπουλου γίνεται σε μια περίοδο με αυξημένο ενδιαφέρον για τις αρμοδιότητες του ΕΟΦ, εν μέσω διεθνών προκλήσεων στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης και της διασφάλισης της κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

«Μαφία των λουκουμάδων»: Πώς γίνονταν οι εκβιασμοί στους μικροπωλητές

Ηράκλειο: Νέα βλάβη σε αγωγό... φέρνει προβλήματα στην υδροδότηση