Λάρισα: Καταγγελίες πως ο σύντροφος της 32χρονης μητέρας την εξέδιδε

Αδιανόητες είναι οι αποκαλύψεις για τη φρίκη που βίωναν τα δυο παιδιά στη Λάρισα από τον «Γιάννη», όπως κατονόμασαν τα ίδια τον βασανιστή τους, ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφος της μητέρας τους.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 52χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές το πρωί της Τετάρτης, έχει καταγγελθεί στο παρελθόν για μαστροπεία με θύμα του την... 32χρονη γυναίκα!

Να θυμίσουμε πως τα δυο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σημάδια από μαρκαδόρους και τσιγάρα, με την παιδοψυχολόγο που τα εξέτασε να «σπάει» το αγόρι το οποίο της είπε χαρακτηριστικά «Ο Γιάννης μου τα έκανε».

Αρνείται τις κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκων ο 52χρονος ταξιτζής

Στην Αστυνομική Διευθυνη Λάρισας βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης, όπου και μετέβη αυτοβούλως περίπου στις 07:30, ο 52χρονος ταξιτζής, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση κακοποίησης των δύο μικρών παιδιών που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr άνθρωποι από την υπεράσπιση του 50χρονου, τόνισαν ότι αναμένουν να παραλάβουν τη δικογραφία του, ώστε να τοποθετηθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως ξεκαθάρισαν πως ο 52χρονος αρνείται τις κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας κατηγορείται για την πράξη της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου υπό την έννοια της προκλήσεως έντονου σωματικού, ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Το ένταλμα σε βάρος του 52χρονου ταξιτζή στο επάγγελμα, ενεργοποιήθηκε από τις δικαστικές αρχές μετά την εξέταση των δύο παιδιών από την παιδοψυχίατρο η οποία μίλησε μαζί τους και ανέφερε πως προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία μετά από όσα της ανέφεραν τα δύο ανήλικα.

Η κατάθεση της παιδιάτρου που εξέτασε τα δύο παιδιά

«Μου είπε το όνομα Γιάννης και μετά έκανε τη κίνηση σαν κάποιος να σβήνει τσιγάρο στο πρόσωπό του», ανέφερε μεταξύ άλλων στην κατάθεση της η παιδίατρος στο νοσοκομείο της Λάρισας που εξέτασε τα δύο ανήλικα παιδιά που είχαν υποβληθεί σε βασανισμούς καθώς τα κορμιά τους ήταν γεμάτα από σημάδια που προκλήθηκαν από καύτρες τσιγάρων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η παιδίατρος στην κατάθεση της στους αστυνομικούς, η μητέρα μαζί με τα δύο ανήλικα προσήλθαν το απόγευμα της 17ης Μαΐου 2025 στα επείγοντα του Γενικού νοσοκομείου Λάρισας, καθώς όπως τους είπε η μητέρα, το κοριτσάκι της παρουσίαζε βήχα και αναπνευστική δυσχέρεια.

Κατά την εξέταση της ανήλικης διαπίστωσαν στο δέρμα της σημάδια στα χέρια και στα πόδια της, με την μητέρα να τους απαντά πως αυτά προκλήθηκαν μετά από έντονο κνησμό του παιδιού σε αυτά τα σημεία. «Κατά την κλινική εξέταση της ανήλικης διαπιστώθηκαν εκτεταμένες δερματικές βλάβες κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, κατά τόπους ελκωτικές με εκδορές και εφέλκιδες.

Τέθηκε μάσκα νεφελοποίησης με βρογχοδιασταλτικά λόγω αυτών των ευρημάτων. Επίσης παρατηρήθηκε και μια περίεργη συμπεριφορά της μητέρας και τέθηκε υποψία παραμέλησης. Χωρίς να την ρωτήσουμε κάτι συγκεκριμένο, μας ανέφερε μόνη της, κυρίως όταν άρχισα να την ρωτάω για το πότε εμφανίστηκαν αυτές οι δερματικές βλάβες, ότι οι βλάβες αυτές προκλήθηκαν από έντονο κνησμό και πως επειδή δεν είχε χρήματα, δεν είχε καταφέρει να πάει το παιδί σε κάποιον γιατρό να το κοιτάξει, καθώς επίσης πως είναι μια χωρισμένη και κακοποιημένη μητέρα».

Στη συνέχεια η γιατρός που ήταν η πρώτη που αντίκρισε τους τραυματισμούς της ανήλικης, έκρινε απαραίτητο με τους συναδέρφους της να εξετάσουν και το σώμα του 5χρονου αδερφού της. Τότε, διαπίστωσαν πως ο ανήλικος είχε κι εκείνος δερματικές βλάβες στο πρόσωπό, τον αυχένα, τα χέρια, τους γλουτούς ενώ το πιο σοκαριστικό εύρημα ήταν οι ζωγραφιές με μαρκαδόρο στα γεννητικά του όργανα.

«Μετά από όλα αυτά τα ευρήματα σε συνδυασμό και με τα λεγόμενα και τη συμπεριφορά της μητέρας, κρίθηκε αναγκαία η εξέταση και του αγοριού, καθώς διαπιστώθηκαν δερματικές βλάβες σε εμφανή σημεία των άνω άκρων αλλά και στο πρόσωπο του. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν αυτές οι βλάβες στα χέρια, στους γλουτούς και στο μέσο της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Αφού του αφαιρέσαμε τα ρούχα και το εσώρουχο διαπιστώθηκαν χρωματισμοί στο δέρμα του με μαρκαδόρο σκούρου χρώματος σχεδόν σε όλη την έκταση των γλουτών, στα γεννητικά του όργανα και στα δάχτυλα των ποδιών. Όταν ρωτήσαμε την μητέρα πώς έγιναν αυτά, εκείνη μας απάντησε πως μόνο του το παιδί ζωγραφίζει το σώμα του με εμένα να απορώ λέγοντας της πώς είναι δυνατόν το παιδί να έφτασε να ζωγραφίσει τα οπίσθιά του. Επίσης απόρησα για το πώς το παιδί κατάφερε να ζωγραφίσει το μόριο του τόσο ομοιόμορφα σε αυτή την ηλικία που είναι».

Αμέσως μετά κι όπως επισήμανε στη κατάθεση της η παιδίατρος μίλησε με την μητέρα του 6χρονου κοριτσιού και του 5χρονου αγοριού. «Στη συζήτηση που κάναμε μου είπε ακόμη πως στο παρελθόν και συγκεκριμένα πριν από 3 χρόνια, ο πρώην σύζυγός της με τη βία την απήγαγε μαζί με τα παιδιά και τους μετέφερε στη Λιβαδειά που ζει εκείνος. Ακόμη μου είπε πως ο λόγος που συναντήθηκε μαζί του τότε ήταν για να της δώσει χρήματα, για τη διατροφή των παιδιών, κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε. Την ρώτησα αν εκείνος έχει χτυπήσει ποτέ τα παιδιά και μου είπε κατηγορηματικά όχι».

«Την ρώτησα αν την χτυπάει ο μπαμπάς»

Όπως ακόμη φέρεται να κατέθεσε η παιδίατρος, κατά το διάστημα που η μητέρα βρισκόταν με τους αστυνομικούς βρήκε την ευκαιρία να πάρει τα παιδιά για μια βόλτα και να συνομιλήσει μαζί τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της στους αστυνομικούς, σε ερώτηση της προς την ανήλικη για το αν τη χτυπά ο μπαμπάς της και αν εκείνος της προκάλεσε τα σημάδια στα χέρια, η ανήλικη απάντησε θετικά.

«Όσο η μητέρα ήταν με τους αστυνομικούς πήρα τα παιδιά για μια βόλτα μέχρι την είσοδο του νοσοκομείου. Εκεί βρήκα την ευκαιρία να ρωτήσω τη μικρή αν την χτυπάει ο μπαμπάς της. Το πρόσωπο της σοβάρεψε και έγνεψε καταφατικά. Την ρώτησα ακόμη τρεις φορές και η απάντηση της ήταν και πάλι θετική. Μετά την ρώτησα αν ο μπαμπάς χτυπάει την μαμά και εκείνη μου απάντησε και πάλι ναι. Το ίδιο την ρώτησα και για τον αδερφό της και μου απάντησε όχι. Μετά την ρώτησα αν αυτά στο χεράκι της τα έκανε ο μπαμπάς της και μου απάντησε ναι. Την ρώτησα πως της τα έκανε και εκείνη μου έδειξε με το χέρι της, κάνοντας τη κίνηση στον αέρα όπως σβήνει κάποιος ένα τσιγάρο. Μετά την ρώτησα επί τούτου πιο συγκεκριμένα εάν τα σημάδια στο χέρι είναι από τσιγάρο που σβήνει ο μπαμπάς και της το έδειξα. Μου έκανε την ίδια κίνηση σαν να σβήνει ένα τσιγάρο στο χέρι της».

Συνεχίζοντας την κατάθεση της στους αστυνομικούς η παιδίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, φέρεται να υποστήριξε πως τα ανήλικα κατά διαστήματα ανέφεραν το όνομα κάποιου ”Γιάννη” με την ίδια να αναρωτιέται για το αν τα παιδιά νωρίτερα, αναφορικά με τα σημάδια που έχουν στο κορμί τους, αναφέρονταν στον πραγματικό τους πατέρα ή σε αυτόν τον άντρα με το όνομα “Γιάννης”.

