Φοιτητικές εκλογές: ΔΑΠ και ΠΚΣ μιλούν για νίκη

Για άλλη μία χρονιά, οι φοιτητικές παρατάξεις δεν ανακοίνωσαν ενιαία αποτελέσματα για τις φοιτητικές εκλογές, όπως αναμενόταν.

Έτσι, σήμερα το πρωί είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 98,82%, το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 40,4%, δεύτερη η Πανσπουδαστική, με 23,07%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΠΑΣΠ με 14,84% και στην τέταρτη θέση η παράταξη ΕΑΑΚ με 5,82%.

«Για ακόμη μία χρονιά, οι φοιτητές έδωσαν ξεκάθαρη απάντηση, επιλέγοντας την αλήθεια και τη λογική μέσα στα Πανεπιστήμια. Με την ψήφο τους απέρριψαν όσους επιχείρησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα, δημιουργώντας κάλπες - "φαντάσματα" σε ανύπαρκτους Συλλόγους και μετακινώντας την ημερομηνία των εκλογών κατά το δοκούν», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

«Η διαχρονική εμπιστοσύνη των φοιτητών είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι η μόνη δύναμη που προτείνει, οραματίζεται και δρα με μοναδικό γνώμονα τη διαρκή εξέλιξη των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να τιμούμε την εμπιστοσύνη των φοιτητών και να είμαστε ουσιαστικά παρόντες για ένα Πανεπιστήμιο ασφαλές, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Κυριαζής Σωτηρίου.

Από πλευράς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, δεν έλειψαν οι αιχμές προς την ΠΚΣ: «Η Πανσπουδαστική, για ακόμη μία χρονιά νοθεύει την ψήφο των φοιτητών. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, σε σχολές της Αλεξανδρούπολης και σε δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους της χώρας, στήνει δικές της κάλπες, εκτός των επίσημων φοιτητικών συλλόγων και χωρίς τη συμμετοχή καμίας άλλης παράταξης. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκει να εμφανιστεί σαν νικήτρια μιας διαδικασίας - «φάντασμα». Φέτος, μάλιστα, δεν έμειναν μόνο σε αυτή την πρακτική, αλλά επιπλέον παρατηρείται το φαινόμενο να αποχωρούν στη μέση της διαδικασίας χωρίς να υπογράφουν τα αποτελέσματα, όπου η ψήφος των φοιτητών δεν εξυπηρετεί το αφήγημά τους».

Την ίδια ώρα, από πλευράς ΠΚΣ, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 96,36%, είχε ανακοινωθεί το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΠΚΣ, με ποσοστό 35,17%, δεύτερη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 22,7%, τρίτη η παράταξη της ΠΑΣΠ με 10,59% και τέταρτη παράταξη των ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,26%.

