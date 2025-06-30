Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τρίτη 1 Ιουλίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 1 Ιουλίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών και Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών, του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Γραφείου Αντιδημάρχου Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της υπαίθρου και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.

2. Έγκριση Διαδικασίας Σύναψης 1ης Εκτελεστικής Συμφωνίας - Πλαίσιο για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη δικτύων άρδευσης για την αξιοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων ΔΕ Ηρακλείου».

4. Έγκριση τρόπου, μελέτη – τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού, επιτροπής διενέργειας και όρων διαγωνισμού για την υπηρεσία : «Λειτουργική μίσθωση (operational leasing) είκοσι (20) πετρελαιοκίνητων - βενζινοκίνητων οχημάτων διαφόρων κατηγοριών διάρκειας (48) μηνών».

5. Έγκριση τρόπου, μελέτη – τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού και όρων διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΚΑΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

6. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου ωφέλιμης χωρητικότητας 4 έως 5 κ. μ., και την προμήθεια βυτιοφόρου πολλαπλής λειτουργικότητας, τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών καθαριότητας της περιφέρειας του Δήμου Ηρακλείου.

7. Επικύρωση του με αρ.πρωτ.71689/20-06-2025 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού με την μορφή CATERING για τη σίτιση των φιλοξενούμενων των ΚΗΦΗ Τεμένους, Παλιανής, Ν. Αλικαρνασσού, Αγ. Τριάδας και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ) του Δ. Ηρακλείου» (με αριθμ. Πρωτ. 144139/23-12-2024 Διακήρυξης, ΑΔΑΜ: 24PROC016067063 αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ 364551.

8. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕ. ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η περιοχής Αγίου Ιωάννη της 4ης Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου.

9. Ανάκληση της 244/2025 Απόφαση της Δ.Ε. και έγκριση 1ου ΑΠΕ κας Σύμβασης , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης ΣΣΕ < 15% του έργου με τίτλο «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» μετά τις 4077/2025 και 4079/2025 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

10. Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αριθ.3/31-3-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

11. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ - Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε δημότη μετά από αίτηση του.

12. Εξειδίκευση ποσού 4.000€ του Κ.Α. 60-6473.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειου, με τίτλο: «Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ από το πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027» του Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού έτους 2025.

13. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα.

14. Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

15. Εισήγηση για παραχώρηση Γενικής θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αποστόλου Παύλου, περιοχή «Λάκκος» προς εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής.

16. Έγκριση αποδοχής δωρεάς του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ.Η., σύμφωνα με το υπ’ αρ. 132678/2024 Πρακτικό υπ’ αριθμόν 2.

17. Έγκριση αποδοχής δωρεάς δωροεπιταγών από την εταιρεία RECYCOM.

