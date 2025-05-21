Ηράκλειο: Ηλεκτρικό VAN και σταθμός φόρτισης για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων από την Κεντρική Αγορά

Σταθερή πρόοδο σημειώνει η υλοποίηση της πιλοτικής δράσης που αφορά την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στη διανομή προϊόντων της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Α.Ο.Τ.Α. – ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg Euro-MED”- Πράξης «GARDEN» (Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area).

Η εταιρεία «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου για την προετοιμασία του χώρου εντός της Κεντρικής Αγοράς, όπου θα σταθμεύει το ηλεκτρικό όχημα και θα εγκατασταθεί ο σταθμός φόρτισης (τουλάχιστον 22kW). Η παρέμβαση αυτή εναρμονίζεται με το Σχέδιο Δράσης της πόλης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και στοχεύει στη μείωση των εκπομπών που προκαλούνται από τα συμβατικά οχήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα για τις ανάγκες μεταφοράς και στην εμπέδωση κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου.

Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Σχεδιασμού του Α.Ο.Τ.Α. - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε Μαριάννα Δημητρίου και ο Project Officer Γιώργος Σαρρής, επισκέφθηκαν στις 15 Μαΐου, την Κεντρική Αγορά Ηρακλείου και συντόνισαν την πρόοδο των εργασιών με τεχνικά στελέχη του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είχαν επίσης την ευκαιρία να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Εμπόρων Λαχαναγοράς Ηρακλείου, Μιχάλη Κονσολάκη, καθώς και με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αγοράς, ενημερώνοντάς τους για την πορεία του έργου.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ο.Τ.Α. – ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. της προκήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρικού VAN και του σταθμού φόρτισης, γεγονός που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της πιλοτικής δράσης αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Ομοίως αναμένεται η έγκριση και υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα παρέχει τις υπηρεσίες επικοινωνίας και δημοσιότητας για τις ανάγκες του έργου GARDEN εκ μέρους του Α.Ο.Τ.Α. -ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., ενισχύοντας τις προσπάθειές για διάχυση των αποτελεσμάτων και προβολή των δράσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία «Α.Ο.Τ.Α. – ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» προετοιμάζεται εντατικά για τη φιλοξενία της επόμενης διακρατικής συνάντησης των εταίρων του έργου GARDEN, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 19–20 Ιουνίου 2025.

