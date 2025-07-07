Επίσκεψη Δήμα στο Καστέλι: Καίριες τοποθετήσεις του Δημάρχου Χερσονήσου για την αναγκαιότητα έργων

Την ανάγκη για δημιουργία τρίτης λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) Ηράκλειο - Χερσόνησος, τη μελέτη και τροχροδρόμηση μέσου σταθερής τροχιάς από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι (Δ.Α.Η.Κ.), καθώς και την επικαιροποίηση και οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του νέου αεροδρομίου, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστου Δήμα στο Καστέλι.

Επιπλέον ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης έναρξης των εργασιών κατασκευής της σήραγγας στην θέση «Ξερόκαμπος» και την πρόβλεψη κατασκευής στον αυτοκινητόδρομο Χερσόνησος – Δ.Α.Η.Κ. κάτω διαβάσεων, για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτησιών. Αναφέρθηκε επίσης, στην πρόταση που έχει κατατεθεί από τους όμορους Δήμους στο Δ.Α.Η.Κ. και αφορά την εκπόνηση Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και ζήτησε τη χρηματοδότηση του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός παραβρέθηκε σε αυτοψία του εργοταξίου του νέου αεροδρομίου, συνοδευόμενος από στελέχη του Υπουργείου, εκπροσώπους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της αναδόχου εταιρείας, βουλευτές, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, καθώς και τους Δημάρχους Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου. Η πρόοδος των εργασιών εκτιμάται, σύμφωνα με τον κ. Υπουργό ότι έχει φθάσει στο 60% συνολικά, με τις υποδομές των διαδρόμων να έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 80%.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου προχώρησε σε σειρά σημαντικών επισημάνσεων και ειδικότερα:

· Στην απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της σήραγγας σύνδεσης και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στο χρόνο ολοκλήρωσης του όλου έργου.

· Στη δυσλειτουργία που θα προκύψει εάν δεν προβλεφθεί τρίτη λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση στο κομβικό τμήμα του ΒΟΑΚ προς Χερσόνησο.

· Στην ανάγκη επανεξέτασης της μη πρόβλεψης μέσου σταθερής τροχιάς, τονίζοντας ότι θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία η έλλειψη τέτοιας υποδομής σε ένα τόσο σημαντικό και νέο αεροδρόμιο.

· Στην ανάγκη επανεξέτασης της σκοπιμότητας κατασκευής του κόμβου Αγριανών.

· Στην ανάγκη ενημέρωσης για την ακριβή όδευση του δικτύου ΑΔΜΗΕ, που θα ηλεκτροδοτήσει το Δ.Α.Η.Κ. και για το αν έχει εγκριθεί η τεχνική μελέτη υλοποίησης του έργου.

«Η παρουσία του κυρίου Υπουργού εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Βρίσκομαι για να αναδείξω ζητήματα που συνδέονται άμεσα με αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο θα αλλάξει την οικονομία και την ανάπτυξη του νησιού» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Σημαντικό επίσης για εμάς είναι να γνωρίζουμε ποια θα είναι η όδευση του δικτύου του ΑΔΜΗΕ, που θα ηλεκτροδοτήσει το νέο αεροδρόμιο».

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι αποτελεί ένα έργο εθνικής σημασίας, με προοπτική να αλλάξει το αναπτυξιακό τοπίο της Κρήτης. Η Δημοτική Αρχή στηρίζει αυτό το σημαντικό έργο υποδομής για την Κρήτη και θα συνεχίσει να διεκδικεί την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, καθώς και την προώθηση όλων των απαραίτητων συμπληρωματικών υποδομών, με γνώμονα την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών».

