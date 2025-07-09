Δήμος Χερσονήσου: Αναζητά λύσεις στα προβλήματα στάθμευσης

Λύσεις στο φλέγον πρόβλημα της στάθμευσης στον Δήμο Χερσονήσου επιχειρεί να δώσει η Δημοτική Αρχή, αναζητώντας παρεμβάσεις επ’ ωφέλεια τόσο των δημοτών, όσο και των δεκάδων χιλιάδων καθημερινών επισκεπτών του Δήμου, ειδικότερα κατά τους θερινούς μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, παρουσία του Δημάρχου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Μανώλη Πλευράκη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις περιοχές Μάλια, Χερσόνησο και Σταλίδα. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η διερεύνηση διαθέσιμων ελεύθερων χώρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως οργανωμένοι χώροι στάθμευσης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, πλήρως εναρμονισμένες με τις σχετικές προκηρύξεις που έχει ήδη εκδώσει ο Δήμος Χερσονήσου. Ο Δήμαρχος έδωσε σαφείς οδηγίες για την επιλογή των πλέον συμφερουσών λύσεων και την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών για τη διενέργεια ανοικτών, δημόσιων, μειοδοτικών διαγωνισμών. Μέσω αυτών, θα αναδειχθούν οι μειοδότες και θα προχωρήσουν οι συμβάσεις παραχώρησης οικοπέδων για χρήση ως δημοτικοί χώροι στάθμευσης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης και η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, όπου η πίεση στο οδικό δίκτυο είναι έντονη.

«Η στάθμευση δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά κρίσιμος παράγοντας για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εμπειρία των επισκεπτών μας» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, τονίζοντας:

«Με σχέδιο, διαφάνεια και συνεργασία, προχωρούμε σε λύσεις που θα αποδώσουν άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Ο Δήμος Χερσονήσου συνεχίζει να εργάζεται μεθοδικά για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας σε κάθε γωνιά του Δήμου» .

Στη Μαλακάσα οι 520 αλλοδαποί που διασώθηκαν στη Γαύδο - «Έμφραγμα» στους χώρους φιλοξενίας της Κρήτης

Μητσοτάκης: Όποιος μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα θα συλλαμβάνεται και θα κρατείται - Μόνιμη κλειστή δομή στην Κρήτη

Παραλίγο τραγωδία στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού - ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)