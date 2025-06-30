Δήμος Φαιστού: Ολοκληρώθηκαν τα σταμπωτά και στο Πετροκεφάλι

Ολοκληρώθηκε μια ακόμα τεχνική παρέμβαση στο οδικό δίκτυο των οικισμών του Δήμου Φαιστού και συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Πετροκεφαλίου. Το έργο περιελάμβανε την πλήρη ανακατασκευή και αναβάθμιση των καλντεριμιών του παραδοσιακού οικισμού, καθώς και των δρόμων γύρω από το σχολικό συγκρότημα, με την τοποθέτηση σταμπωτού δαπέδου υψηλής αντοχής και αισθητικής.

Οι εργασίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων του Δήμου, το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί στις Τοπικές Κοινότητες Καλοχωραφίτη, Μαγαρικαρίου, Ζαρού, Σκουρβούλων, Αληθινής, Παναγιάς, Καστελλίου και Καμηλαρίου και έπονται τα υπόλοιπα χωριά. Το Πετροκεφάλι αποτελεί τον επόμενο κρίκο σε αυτή την αλυσίδα ανάδειξης και εξωραϊσμού των παραδοσιακών οικισμών του Δήμου Φαιστού. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την αυθεντική, παραδοσιακή ταυτότητα των χωριών που για δεκαετίες βίωναν την εγκατάλειψη και την έλλειψη βασικών παρεμβάσεων καλλωπισμού και ανάπτυξης. Μέσα από τη δημιουργία καλντεριμιών, επιχειρείται να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής αλλά και να προσεγγίσει τουρισμό, τόσο Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες.

Η παρέμβαση αυτή βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων και αναδεικνύει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού. Πέρα από την αισθητική αναβάθμιση, ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των κατοίκων, ειδικά των ηλικιωμένων και των παιδιών, με επιφάνειες αντιολισθηρές και σωστό σχεδιασμό απορροής υδάτων.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στις Καμάρες, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία περιλαμβάνει στο σχεδιασμό της τη δημιουργία παραδοσιακών καλντεριμιών σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Φαιστού, κ. Νικολιδάκης Γρηγόρης, δήλωσε: «Η αναβάθμιση των οικισμών του Δήμου μας, δεν στοχεύει μόνο στον καλλωπισμό τους, αλλά πρόκειται για παρεμβάσεις που δίνουν άλλο χαρακτήρα και ζωή ξανά στα χωριά μας. Το Πετροκεφάλι, όπως και οι υπόλοιπες κοινότητες, όπου υλοποιούνται έργα ανάδειξης της παραδοσιακής ταυτότητας, σκοπό έχουν να προσδώσουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Φασομυτάκης Γιάννης, τόνισε: «Για δεκαετίες, τα περισσότερα χωριά του Δήμου Φαιστού βίωναν την εγκατάλειψη, με τις παραμελημένες υποδομές και την έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων. Με τη δημιουργία των καλντεριμιών στις τοπικές κοινότητες, αναδεικνύουμε τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους, με στόχο κάθε χωριό να αποτελέσει έναν φιλόξενο και όμορφο μέρος και προορισμό, αρχικά για τους κατοίκους και βέβαια για τους τουρίστες».

Κρήτη: Σοβαρά τραυματισμένος ο περιπατητής που έπεσε στο φαράγγι του Δικτάμμου

Κρήτη: Ξεκίνησαν οι φρεγάτες τις περιπολίες νότια του νησιού για την αποτροπή μεταναστών

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο διευθυντής Γυμνασίου που διώκεται για τον βιασμό 16χρονης μαθήτριας