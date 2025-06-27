Δήμος Βιάννου: «Τρέχουν» τα έργα για λειψυδρία, οδοποιία και Βιολογικούς

Μια ακόμη ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση είχε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σάββα Χιονίδη, σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε εκτενώς η πορεία σημαντικών έργων που υλοποιούνται στον Δήμο Βιάννου μέσω προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τη λειψυδρία, την αποκατάσταση της οδοποιίας και την κατασκευή βιολογικών καθαρισμών. Η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές χαρακτηρίζεται εξαιρετική, με τον κ. Χιονίδη και τους συνεργάτες του να συνδράμουν ουσιαστικά στην προώθηση των έργων.

Ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, αμέσως μετά τη συνάντηση, δήλωσε:

«Πάντα θετικό το αποτύπωμα για το Δήμο μας μέσα από τη συνεργασία που έχουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είναι πολύ σημαντική η δέσμευσή του πως θα είναι στη διάθεση του Δήμου για όποιο πρόβλημα προκύψει, κάτι που αποδεικνύει έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται για την πλήρη απορρόφηση των προβλεπόμενων πιστώσεων και την ομαλή διεκπεραίωση των ενταγμένων έργων.

Ο Γενικός Γραμματέας είναι στο πλευρό μας και η συνεργασία μας βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Θεωρούμε ότι ήταν μια ακόμη πολύ καλή συνάντηση για τα τρέχοντα θέματα του Δήμου».

Από την πλευρά του, ο κ. Χιονίδης υπογράμμισε τη διαρκή και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Δήμαρχο Βιάννου, σημειώνοντας τη σημασία της άριστης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές για την απρόσκοπτη υλοποίηση του δημοτικού σχεδιασμού της Βιάννου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

