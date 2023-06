Premier League: Τσέλσι-Λίβερπουλ στην πρεμιέρα - Αποκαλύφθηκε η νέα μπάλα

Με ντέρμπι θα ξεκινήσει στις 11 Αυγούστου η νέα σεζόν της Premier League και συγκεκριμένα την κόντρα Τσέλσι-Λίβερπουλ στο Λονδίνο. Η πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι θα ανοίξει το πρόγραμμα της νέας σεζόν με τον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Μπέρνλι.

Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2023-24 έκανε γνωστό η Premier League, με τη σέντρα του πρωταθλήματος να έχει οριστεί στις 11 Αυγούστου.

Την πρώτη αγωνιστική η πρωταθλητρια Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα θα τεθεί αντιμέτωπη εκτός έδρας με τη νεοφώτιστη στη κατηγορία, Μπέρνλι.

ADVERTISING

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα στη Τσέλσι και τη Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την πλευρά της υποδέχεται τη Γουλβς, ενώ η Νιούκαστλ την Άστον Βίλα.

Η νεοφώτιστη Λούτον αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπράιτον, ενώ η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θα υποδεχτεί την Κρίσταλ Πάλας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 11/8

Μπέρνλι - Μάντσεστερ Σίτι

Σάββατο 12/8

Aρσεναλ - Νότιγχαμ

Μπόρνμουθ - Γουέστ Χαμ

Μπράιτον - Λούτον

Eβερτον - Φούλαμ

Σέφιλντ - Κρίσταλ Πάλας

Νιούκαστλ - Άστον Βίλα

Κυριακή 13/8

Μπρέντφορντ - Τότεναμ

Τσέλσι - Λίβερπουλ

Δευτέρα 14/8

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουλβς

Η νέα μπάλα της Premier League

Πέρα από το πρόγραμμα, η Premier League παρουσίασε και τη νέα της μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στη νέα αγωνιστική περίοδο 2023-24. Η διοργανώτρια Αρχή έκανε γνωστό το ιδιαίτερο σχέδιο της Nike Flight Ball.

The official ball for the 2023-24 Premier League season is here ⚽ pic.twitter.com/mAkouwBjA8

— B/R Football (@brfootball) June 15, 2023