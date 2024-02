Nations League 2024-25: Με Αγγλία στο 2ο όμιλο της League B η Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας μετράει αντίστροφα για τα play offs του Nations League όπου θα διεκδικήσει τον ερχόμενο Μάρτιο το ένα από τα τρία τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση του Euro 2024, ωστόσο από το βράδυ της Πέμπτης (08/02) γνωρίζει τις τρεις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην τέταρτη έκδοση του Nations League, για το 2024-25.

Αυτό έγινε μέσω της κλήρωσης που διενεργήθηκε στο Παρίσι, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να τοποθετείται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας της League B (εξασφάλισε άνοδο στη δεύτερη κατηγορία μέσω της πρωτιάς που κατέλαβε στον όμιλό της στη League C στο προηγούμενο τουρνουά) και να "ψαρεύει" την Αγγλία από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, την Φινλανδία από το δεύτερο και την Ιρλανδία από το τρίτο.

Υπενθυμίζεται πως κάθε χώρα θα αντιμετωπίσει άλλες τρεις, εντός κι εκτός έδρας (έξι αγωνιστικές). Στο τέλος της διαδικασίας, ο νικητής του ομίλου προβιβάζεται στη League A, ο 2ος παίζει playoffs ανόδου με κάποιον 3ο της League A, ο 3ος παίζει playoffs παραμονής με κάποιον 2ο της League C και ο 4ος υποβιβάζεται στη League C.

Ουσιαστικά, μέσω της επόμενης έκδοσης του Nations League η γαλανόλευκη θα κυνηγήσει μία δεύτερη ευκαιρία για να πάρει μέρος στα τελικά του Μουντιάλ 2026, σε περίπτωση που δεν πετύχει το συγκεκριμένο στόχο μέσω της προκριματικής φάσης.

Όλοι οι όμιλοι του Nations League

League A

1ος όμιλος: Κροατία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σκωτία

2ος όμιλος: Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισραήλ

3ος όμιλος: Ολλανδία, Ουγγαρία, Γερμανία, Βοσνία

4ος όμιλος: Ισπανία, Δανία, Ελβετία, Σερβία

League B

1ος όμιλος: Τσεχία, Ουκρανία, Αλβανία, Γεωργία

2ος όμιλος: Αγγλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ελλάδα

3ος όμιλος: Αυστρία, Νορβηγία, Σλοβενία, Καζακστάν

4ος όμιλος: Ουαλία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Τουρκία

League C

1ος όμιλος: Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Σλοβακία, Εσθονία

2ος όμιλος: Ρουμανία, Κόσοβο, Κύπρος, Λιθουανία ή Γιβραλτάρ

3ος όμιλος: Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Λευκορωσία

4ος όμιλος: Αρμενία, Νησιά Φερόε, Βόρεια Μακεδονία, Λετονία

League D

1ος όμιλος: Λιθουανία ή Γιβραλτάρ, Σαν Μαρίνο, Λίχτενσταϊν

2ος όμιλος: Μολδαβία, Μάλτα, Ανδόρα

Οι ημερομηνίες του UEFA Nations League

Φάση Ομίλων

1η αγωνιστική: 5-7 Σεπτεμβρίου 2024

2η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2024

3η αγωνιστική: 10-12 Οκτωβρίου 2024

4η αγωνιστική: 13-15 Οκτωβρίου 2024

5η αγωνιστική: 14-16 Νοεμβρίου 2024

6η αγωνιστική: 17-19 Νοεμβρίου 2024

Κλήρωση Play Off: Νοέμβριος 2024

Play-Off: 20-25 Μαρτίου 2025

Προημιτελικοί League A: 20-25 Μαρτίου 2025

Τελικό τουρνουά: 4-8 Ιουνίου 2025

Χρήσιμες πληροφορίες για το UEFA Nations League 2024-25

To UEFA Nations League 2024-2025 επεκτείνεται με έναν επιπλέον γύρο νοκ άουτ που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2025.

Οι νικητές και οι δευτεραθλητές του ομίλου της League A θα συμμετάσχουν σε προημιτελικούς εντός και εκτός έδρας, με τους νικητές αυτών να προκρίνονται στο Final Four της διοργάνωσης.

Οι ομάδες, οι οποίες θα καταλάβουν την 4η θέση στην League A και Β υποβιβάζονται αυτόματα στη Β και C αντίστοιχα. Οι δύο χειρότερες τέταρτες ομάδες της League C υποβιβάζονται στη League D.

Οι τέσσερις νικητές των ομίλων στην League Β και την League C καθώς και οι δύο νικητές των ομίλων στην League D, προβιβάζονται αυτόματα στις κατηγορίες Α, Β και C αντίστοιχα.

Οι τρίτες ομάδες της League A και οι δευτεραθλήτριες της League B, καθώς και οι τρίτες ομάδες της League B και οι δευτεραθλήτριες της League C, θα παίξουν διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας) για τον προβιβασμό και τον υποβιβασμό τους.Επίσης θα υπάρξουν αγώνες play off μεταξύ των δύο καλύτερων τέταρτων ομάδων της League C και των δύο δευτεραθλητών της League D.

