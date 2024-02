Ολυμπιακοί Αγώνες - Παρίσι 2024: Τα μετάλλια θα περιλαμβάνουν κομμάτι από τον Πύργο του Άιφελ

Οι νικητές των χρυσών, αργυρών και χάλκινων μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του φετινού καλοκαιριού θα πάρουν μαζί τους λίγο από το Παρίσι στο σπίτι τους, με τη μορφή ενός κομματιού από τον Πύργο του Άιφελ.

Συνολικά 5.084 μετάλλια θα απονεμηθούν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και το καθένα θα έχει ένα εξαγωνικό κομμάτι σιδήρου 18 γραμμαρίων που προέρχεται από τον Πύργο του Άιφελ. Ο πύργος του Άιφελ ολοκληρώθηκε το 1889 για να τιμήσει την 100ή επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης. Τα κομμάτια που χρησιμοποιούνται στα μετάλλια προέρχονται από υλικό που διασώθηκε κατά τις ανακαινίσεις του 20ου αιώνα. Κάθε εξάγωνο, διαμορφωμένο για να παραπέμπει στα σύνορα της ίδιας της Γαλλίας, φέρει ανάγλυφο το λογότυπο των Αγώνων του Παρισιού.

«Για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024, η Société d'Exploitation de la Tour Eiffel δίνει σε αυτά τα αληθινά κομμάτια της ιστορίας του Παρισιού και της Γαλλίας μια δεύτερη πνοή», ανέφεραν αξιωματούχοι των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού σε δήλωση σους για την κυκλοφορία των Ολυμπιακών μεταλλίων

Στην άλλη πλευρά των Ολυμπιακών μεταλλίων εμφανίζεται η παραδοσιακή θεά Νίκη, καθώς και παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία — η Ακρόπολη και το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896 — και ο Πύργος του Άιφελ για το 2024.

