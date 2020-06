Κίνα: Συναγερμός για νέο ιό γρίπης με «δυναμική πανδημίας»

Ένας νέος τύπος γρίπης των χοίρων, που έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πανδημία, εντοπίστηκε στην Κίνα από τους επιστήμονες, όπως μεταδίδει το BBC. Το επικίνδυνο στέλεχος αναγνωρίστηκε πρόσφατα και μεταφέρεται από χοίρους, αλλά μπορεί να μολύνει και τους ανθρώπους.

Οι ερευνητές ανησυχούν ότι θα μπορούσε να μεταλλαχθεί περαιτέρω ώστε να εξαπλωθεί εύκολα από άτομο σε άτομο και να προκαλέσει παγκόσμια εστία.

Αν και δεν συνιστά μείζον πρόβλημα μέχρι στιγμής, ο νέος τύπος της γρίπης των χοίρων διαθέτει «όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ώστε να μολύνει ανθρώπους», αναφέρουν οι συντάκτες της μελέτης, ενώ καθώς πρόκειται για κάτι νέο, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν μικρή ή καθόλου ανοσία στον ιό.

Οι επιστήμονες γράφουν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, ότι τα μέτρα για τον έλεγχο του ιού στους χοίρους και η στενή παρακολούθηση των εργαζομένων στη βιομηχανία χοίρων πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα.

Απειλή πανδημίας

Ένα κακό νέο στέλεχος της γρίπης είναι μεταξύ των κορυφαίων υγειονομικών απειλών που ερευνούν οι επιστήμονες, ακόμη και τώρα, τη στιγμή που ο πλανήτης πασχίζει να τερματίσει την πανδημία του Covid-19.

H τελευταία πανδημία γρίπης που αντιμετώπισε η υφήλιος –η γρίπη των χοίρων του 2009 που ξεκίνησε στο Μεξικό- ήταν λιγότερο θανατηφόρα από όσο πιστευόταν αρχικά, κυρίως επειδή πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας είχαν ανοσία σε αυτήν, πιθανώς εξαιτίας της ομοιότητάς της με άλλους ιούς της γρίπης που είχαν κυκλοφορήσει χρόνια πριν.

Ο ιός, με την ονομασία A/H1N1pdm09, πλέον καλύπτεται από το γενικό εμβόλιο της γρίπης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία από αυτόν.

Το νέο στέλεχος της γρίπης που ταυτοποιήθηκε στην Κίνα είναι παρόμοιο με εκείνο του 2009, αλλά με κάποιες αλλαγές.

Ο ιός, τον οποίο οι ερευνητές ονομάζουν G4 EA H1N1, έχει ήδη περάσει από ζώα σε ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, το οποίο αποτελεί και τη βασική ανησυχία των επιστημόνων.

Έχουν μάλιστα στοιχεία για πρόσφατη μόλυνση που ξεκίνησαν σε άτομα που εργάζονταν σε σφαγεία και στη βιομηχανία χοίρων στην Κίνα. Παρατηρήθηκε ότι πρόκειται για πολύ μολυσματικό ιό, ο οποίος αναπαράγεται σε ανθρώπινα κύτταρα και προκαλεί πιο σοβαρά συμπτώματα από άλλους ιούς.

Τέλος η μελέτη, επισημαίνει ο καθηγητής Τζέιμς Γουντ από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ συνιστά «μία καλή υπενθύμιση» ότι διατρέχουμε συνεχώς τον κίνδυνο νέας εμφάνισης παθογόνων, καθώς και ότι τα εκτρεφόμενα ζώα, με τα οποία οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη επαφή παρά με την άγρια ​​φύση, μπορεί να λειτουργήσουν ως πηγή σημαντικών πανδημικών ιών.