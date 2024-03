Μια γιατρός 102 ετών παρουσιάζει το ένα πράγμα που κάνουν οι πιο ευτυχισμένοι και υγιείς άνθρωποι

Φέτος έγινε 102 ετών και η εμπειρία δεκαετιών στην ολιστική ιατρική την έχει διδάξει πολλά για το πώς να ζήσει μια μακρά, ευτυχισμένη ζωή με νόημα. «Πάρα πολλοί άνθρωποι τροφοδοτούν το περιττό άγχος.

Αλλά οι πιο ευτυχισμένοι και υγιείς άνθρωποι που γνωρίζω είναι σε θέση να αφήσουν πίσω τους πράγματα ή εμπειρίες που δεν τους εξυπηρετούν πλέον. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να αναμασάτε και να σκέφτεστε την ίδια σκέψη ξανά και ξανά. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά βασανίζετε τον εαυτό σας.

Έτσι, η συνήθεια που μου έχει φέρει υγεία και ευτυχία όλα αυτά τα χρόνια είναι η ικανότητα να χτίζω τα πράγματα από την αρχή, είτε πρόκειται για μια σχέση, είτε για μια πορεία καριέρας, είτε για ένα οποιοδήποτε έργο», λέει η Δρ. Gladys McGarey, γιατρός και συγγραφέας του βιβλίου “The Well-Lived Life: A 102-Year-Old Doctor’s 6 Secrets to Health and Happiness at Every Age” στο cnbc.com.

Η ίδια στο βιβλίο της εστιάζει στο ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι, αλλά και να παραμείνουμε υγιείς: Να αφήσουμε πίσω τα πράγματα που δεν έχουν πια σημασία και μας εξαντλούν την ενέργεια.

«Η μαμά μου με έμαθε έναν εύκολο τρόπο να απελευθερώνομαι από πράγματα που δεν έχουν σημασία. Σήκωνε απαλά το χέρι της μπροστά μας, κρατώντας τα δάχτυλα χαλαρά στην παλάμη ψηλά. Στη συνέχεια, το κατέβαζε προς τα κάτω και πίσω και έλεγε: “Δεν πειράζει”. Αυτή η φυσική κίνηση τής έδωσε τη δυνατότητα να ζήσει τεράστιες προκλήσεις χωρίς να τις αφήσει να την επηρεάσουν πάρα πολύ. Μόλις άφηνε ό,τι δεν λειτουργούσε, επικεντρωνόταν εκ νέου σε ό,τι ήταν σημαντικό για εκείνη και προχωρούσε μπροστά».

Πώς θα εξασκηθείτε στο να «αφήνετε τα πράγματα να ρέουν»

Η γιατρός τονίζει πως αυτή η άσκηση θα λειτουργήσει καλύτερα αν σηκωθούμε και κινηθούμε. «Βάλτε έντονη μουσική να παίζει και περπατήστε στο σπίτι ή στη γειτονιά σας», προτείνει. «Αφήστε το σώμα σας να κινηθεί χαλαρά και ελεύθερα, καθώς περπατάτε. Ίσως του επιτρέψετε και να χορέψει λίγο». Υπάρχουν βέβαια και άλλα βήματα.

Αναγνωρίστε κάτι που θεωρείτε πως παραμένει κολλημένο στη ζωή σας

Ίσως πρόκειται για μια φιλία, μια επαγγελματική σχέση ή έναν στόχο για την καριέρα σας. Μπορεί να είναι ο τρόπος που σκέφτεστε ή κάτι που σας εξοργίζει. Σε κάθε περίπτωση νιώστε αυτό το «κόλλημα» σε όλο σας το σώμα.

Σκεφτείτε πως θα μπορούσατε να κρατάτε αυτό το «κόλλημα» στα χέρια σας

Μπορεί μάλιστα η γροθιά σας, καθώς το κρατάτε να γίνεται πολύ σφιχτή. Πιέστε το χέρι σας με αυτό τη σκέψη που σας κρατά κολλημένους μέσα.

Αφήστε το να φύγει

Καθώς περπατάτε κρατήστε το χέρι σας μπροστά σας με την παλάμη να δείχνει προς τα πάνω, αλλά τα δάχτυλα ακόμα κλειστά στη γροθιά σας. Στη συνέχεια με μία κίνηση από κάτω προς τα πάνω ανοίξτε τα δάχτυλά σας και αφήστε τη σκέψη που σας βασανίζει να φύγει. Στο μεταξύ μπορείτε να σκέφτεστε ή να λέτε λόγια που θα σας βοηθήσουν να ελευθερωθείτε, όπως «Δεν πειράζει» ή «Ας είναι». Από τη στιγμή που ελευθερώσετε τη γροθιά σας, σταθείτε λίγο και εκτιμήστε τη στιγμή και τη ροή της ζωής που σας διαπερνά.

Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι γνωρίζουν πότε πρέπει να προχωρήσουν μπροστά

«Όλοι αντιμετωπίζουν στενάχωρες και δύσκολες στιγμές. Το ερώτημα είναι:& Πόσο καιρό πρέπει παραμένουμε λυπημένοι;», αναρωτιέται η γιατρός. «Δεν ξέρω τι λάθη έχετε κάνει στο παρελθόν, αλλά θα ήθελα να υποθέσω ότι και εσείς, ως επί το πλείστον, κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε με ό,τι είχατε εκείνη τη στιγμή στα χέρια σας. Αν αντιλαμβάνεστε πως ζείτε με τύψεις, προσπαθήστε να τις δείτε να κινούνται και να φεύγουν.

Μήπως, τελικά, τα πράγματα εξελίχθηκαν ως επί το πλείστον καλά; Αν ναι, να είστε ευγνώμονες! Υπάρχει κάτι αστείο σε αυτό; Αν ναι, γελάστε! Έχετε μάθει κάτι καινούργιο από τότε; Αν ναι, απολαύστε αυτά που ξέρετε τώρα και εκφράστε τα με όποιον τρόπο μπορείτε!

Με λίγα λόγια, κάντε ό,τι μπορείτε για να αφήσετε τη λύπη σας να φύγει – συγχωρέστε τον εαυτό σας και, αν χρειαστεί, ζητήστε συγχώρεση από τους άλλους – ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε στη ζωή σας», σημειώνει η Gladys Taylor McGarey, παγκοσμίως γνωστή ως «Η μητέρα της ολιστικής ιατρικής» και συνιδρύτρια της Αμερικάνικης Ένωσης Ολιστικών Ιατρών.

