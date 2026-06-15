Κουνούπια: Πώς σταματά αμέσως η φαγούρα από το τσίμπημα, χωρίς κρέμες και σπρέι

Καλοκαίρι στην Ελλάδα χωρίς κουνούπια δεν γίνεται. Μάλιστα ο υγρός χειμώνας που προηγήθηκε και οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή τους.

Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που γίνονται «μαγνήτης» για τα τσιμπήματα, ξέρετε καλά πόσο ανυπόφορη μπορεί να γίνει η φαγούρα.

Υπάρχει όμως ένα πανεύκολο κόλπο που υπόσχεται να σας ανακουφίσει σε χρόνο μηδέν, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κρέμες, σπρέι ή φάρμακα.

Γιατί δεν πρέπει να ξύνουμε τα τσιμπήματα από κουνούπια

Η πρώτη μας αντίδραση μόλις νιώσουμε το τσίμπημα είναι να ξυστούμε με μανία. Ωστόσο, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος, καθώς το μόνο που καταφέρνουμε είναι να ερεθίσουμε περισσότερο την περιοχή και να κάνουμε το πρόβλημα «χίλιες φορές χειρότερο».

Αντί για ξύσιμο, η ίδια προτείνει κάτι πολύ πιο απλό: το απαλό τρίψιμο.

Μόλις νιώσετε τη φαγούρα, χρησιμοποιήσετε τον δείκτη και τον μέσο για να χαϊδέψετε ή να τρίψτε πολύ απαλά το σημείο γύρω από το τσίμπημα για λίγα δευτερόλεπτα.

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Σύμφωνα με μελέτη από την Ιατρική Σχολή Μίλλερ του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, όταν μας τσιμπάει ένα κουνούπι, οι νευρικές ίνες του δέρματος ενεργοποιούνται ανομοιόμορφα και στέλνουν σήμα «φαγούρας» στον εγκέφαλο.

Όταν όμως τρίβουμε απαλά την περιοχή, δημιουργούμε ένα αντίθετο, ισχυρό σήμα. Αυτό το νέο σήμα ουσιαστικά «μπερδεύει» και μπλοκάρει το μήνυμα της φαγούρας πριν καν προλάβει να φτάσει στον εγκέφαλό μας.

Μάλιστα, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν χρειάζεται καν να τρίψετε το ακριβές σημείο που σας τσίμπησε το κουνούπι. Αρκεί να χαϊδέψετε απαλά τη γύρω περιοχή για να δείτε άμεση διαφορά.

Στη λογική του αντιπερισπασμού του εγκεφάλου, βρίσκεται και η εφαρμογή ζέστης ή κρύου στην περιοχή κοντά στο τσίμπημα. Χρησιμοποιήστε μια ζεστή πετσέτα, μια παγοκύστη τυλιγμένη σε χαρτοπετσέτα ή ακόμα και λίγο κρύο νερό στην περιοχή.

Άλλες λύσεις για τα τσιμπήματα κουνουπιών

Για ήπια τσιμπήματα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι ανακούφισης:

Μια κρέμα υδροκορτιζόνης 1% χωρίς συνταγή είναι η ιδανική επιλογή για τα τσιμπήματα με φαγούρα και φλεγμονή, καθώς μειώνει την κοκκινίλα και το πρήξιμο. Για πολλούς, τα σπρέι υδροκορτιζόνης λειτουργούν καλύτερα και γρηγορότερα από τις κρέμες.

Κρέμες ή λοσιόν με καμφορά ή μενθόλη μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή από τη φαγούρα, καθώς δημιουργούν και αυτά ένα δροσερό εφέ που λειτουργεί ως αντιπερισπασμός για τον εγκέφαλο.

Ένα μείγμα μαγειρικής σόδας και νερού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φαγούρας. Ανακατέψτε μία κουταλιά σόδας με λίγο νερό ώστε να δημιουργηθεί πάστα, αφήστε τη πάνω στο τσίμπημα για περίπου 10 λεπτά και ξεπλύνετε.

Η λοσιόν καλαμίνης μπορεί να καταπραΰνει και να προσφέρει αίσθηση δροσιάς σε ήπιους ερεθισμούς του δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των τσιμπημάτων κουνουπιών.

Μια πιο σοβαρή αντίδραση σε οποιοδήποτε τσίμπημα εντόμου απαιτεί επικοινωνία με γιατρό, ιδιαίτερα αν εμφανιστούν συμπτώματα όπως έντονο πρήξιμο, κνίδωση, πρησμένοι λεμφαδένες ή χαμηλός πυρετός, που μπορεί να αποτελούν σημάδια αλλεργικής αντίδρασης.

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