Γιατί ο ύπνος ανάσκελα θεωρείται κακή στάση – και πότε είναι ωφέλιμος

Η στάση που διαλέγουμε στον ύπνο επηρεάζει ουσιαστικά την υγεία μας, από την αναπνοή και την πέψη μέχρι την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και την εμφάνιση ρυτίδων.

Σύμφωνα με μελέτες, οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται στο πλάι, ενώ η δεύτερη πιο συχνή στάση είναι ανάσκελα, και τρίτη – και με διαφορά – είναι μπρούμυτα. Ωστόσο η χειρότερη στάση είναι ανάσκελα.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί στη New York Post, όταν κοιμόμαστε ανάσκελα, η βαρύτητα τραβά τη γλώσσα και τον μαλακό ουρανίσκο προς τα πίσω στον λαιμό.

Αυτό μπορεί να στενέψει τους αεραγωγούς, αυξάνοντας τις πιθανότητες ροχαλητού. Ακόμη χειρότερα, οι αεραγωγοί μπορεί να καταρρεύσουν, οδηγώντας σε παύσεις της αναπνοής στον ύπνο, μια κατάσταση που προκαλεί υπνική άπνοια, η οποία έχει συνδεθεί με ευερεθιστότητα, ψυχικές δυσκολίες, αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη που συμβάλει στην εμφάνιση διαβήτη, υψηλή πίεση, καρδιοπάθεια ακόμη και εγκεφαλικό.

Επίσης η ύπτια θέση διευκολύνει την παλινδρόμηση γαστρικών υγρών προς τον οισοφάγο, προκαλώντας καούρες.

Η μία και μοναδική εξαίρεση για την ύπτια στάση

Παρ’ όλα τα αρνητικά, η ύπτια στάση έχει μια σημαντική εξαίρεση: Είναι η καλύτερη και η ασφαλέστερη για τα βρέφη, καθώς μειώνει τον κίνδυνο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου, επειδή ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες απόφραξης αεραγωγών.

Επίσης, με τον ύπνο ανάσκελα μπορεί να επιτυγχάνεται καλύτερη ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, ανακούφιση της συμφόρησης στα ιγμόρεια και αποφυγή ρυτίδων και ερεθισμών στο πρόσωπο, αφού το δέρμα δεν έρχεται σε επαφή με το μαξιλάρι.

Η καλύτερη στάση ύπνου

Καθώς η στάση μπρούμυτα μπορεί – εκτός των άλλων – να προκαλέσει και καταπόνηση στον αυχένα και την πλάτη, η καλύτερη επιλογή θεωρείται ο ύπνο στο πλάι. Και υπάρχουν πολλοί και σημαντικοί λόγοι για αυτό.

Μειώνεται το ροχαλητό και η πιθανότητα υπνικής άπνοιας. Η πλαϊνή στάση, ειδικά στο αριστερό πλευρό, έχει επιπλέον οφέλη για την πέψη, καθώς το στομάχι και το πάγκρεας παίρνουν φυσική θέση και τα γαστρικά υγρά δυσκολεύονται να επιστρέψουν στον οισοφάγο.

Η αριστερή πλευρά βοηθά επίσης τη λειτουργία του λεμφικού συστήματος και την αποσυμφόρηση. Ο ύπνος στο πλάι επιτρέπει στη σπονδυλική στήλη να αποσυμπιεστεί, μειώνοντας τον πόνο και τη δυσκαμψία.

Οι έγκυες ενθαρρύνονται να κοιμούνται στο αριστερό πλάι, διότι σε αντίθεση με τον ύπνο ανάσκελα που μπορεί να μειώσει τη ροή αίματος στην καρδιά και το μωρό, επιτυγχάνεται βέλτιστη κυκλοφορία και μειώνεται ο κίνδυνος αποβολής.

Υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα: η πίεση στον ώμο που ακουμπά μπορεί να προκαλέσει πόνο και η συνεχής επαφή του προσώπου με το μαξιλάρι μπορεί να οδηγήσει σε ρυτίδες.

Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση υποστηρικτικού μαξιλαριού κάτω από το κεφάλι και τον αυχένα, και ίσως ενός μαξιλαριού ανάμεσα στα γόνατα, ώστε να διατηρείται σωστή ευθυγράμμιση και να μειώνεται η όποια καταπόνηση στη μέση.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κορωνοϊός: Τι να κάνετε αν νοσήσετε για την προστασία των ευάλωτων του περιβάλλοντος σας