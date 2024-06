Έρευνα: Η κατανάλωση αλκοόλ σε αεροπλάνο έχει ακόμα και θανατηφόρες συνέπειες

Η κατανάλωση αλκοόλ πριν από την πτήση μπορεί να αποβεί μοιραία για τον επιβάτη, σύμφωνα με έκθεση γερμανικού ιδρύματος.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός του αλκοόλ με ύπνο στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της πτήσης μειώνει την ποσότητα οξυγόνου στο αίμα των ταξιδιωτών και αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς, ακόμη και σε όσους είναι νέοι και υγιείς.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα που καταναλώνεται, τόσο μεγαλύτερες μπορεί να είναι αυτές οι επιπτώσεις, ιδίως στους ηλικιωμένους επιβάτες και σε όσους έχουν ιατρικές παθήσεις, προειδοποίησαν οι ερευνητές.

