Έρευνα: Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο με τη μισή άσκηση σε σύγκριση με τους άνδρες;

Οι γυναίκες πρέπει να ασκούνται μόνο κατά το ήμισυ σε σχέση με τους άνδρες για να αποκομίσουν τα ίδια οφέλη μακροζωίας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology .

Πρόκειται για μια νέα μακροχρόνια μελέτη σε περισσότερους από 400 χιλιάδες ενήλικες στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι με την ίδια σωματική δραστηριότητα, οι γυναίκες μακροπρόθεσμα είχαν μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία τους σε σχέση με τους άνδρες.

Η μελέτη, με επικεφαλής ειδικούς στο Καρδιολογικό Ινστιτούτο Schmidt στην Καλιφόρνια, συγκέντρωσαν και μελέτησαν τα δεδομένα υγείας από το 1997 έως το 2019, συγκρίνοντας τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας με τους θανάτους από ορισμένες ασθένειες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες έκαναν λιγότερη σωματική άσκηση, όπως γρήγορο περπάτημα ή ποδήλατο, κάθε εβδομάδα από τους άνδρες συμμετέχοντες. Έκαναν επίσης λιγότερη προπόνηση με βάρη.

Ωστόσο, οι γυναίκες που είχαν κάποια σωματική δραστηριότητα κάθε εβδομάδα, σε αντίθεση με το να μην αθλούνται καθόλου, μείωσαν τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία έως και 24%. Για τους άνδρες, η τακτική σωματική δραστηριότητα συνδέθηκε με μείωση μόλις 15% της θνησιμότητας.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι άνδρες και γυναίκες μάλλον χρειάζονται διαφορετικές "δόσεις" τακτικής μυϊκής ενδυνάμωσης και καρδιαγγειακής άσκησης για να αποκομίσουν τα οφέλη της γυμναστικής και να ζήσουν περισσότερα χρόνια.

Image

Όπως έδειξε η μελέτη, οι άνδρες συμμετέχοντες πέτυχαν το μέγιστο όφελος μετά από πέντε ώρες αερόβιας άσκησης την εβδομάδα. Για τις γυναίκες, τα ίδια οφέλη παρατηρήθηκαν με λίγο περισσότερο από δύο ώρες μέτριας έως έντονης άσκησης την εβδομάδα.

Στην προπόνηση με βάρη, οι άνδρες έφτασαν στο μέγιστο όφελος, όσον αφορά την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, μετά από τρεις συνεδρίες την εβδομάδα. Ενώ οι γυναίκες πέτυχαν τα ίδια οφέλη με μόνο μια φορά προπόνηση την εβδομάδα.

Οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές φύλου, αλλά έχουν μερικές εξηγήσεις που αφορούν τα μικρότερα ποσοστά άλιπης μάζας στις γυναίκες. Έτσι, εάν οι γυναίκες εκτελούν τον ίδιο αριθμό ασκήσεων ενδυνάμωσης, μπορεί να έχουν μεγαλύτερα οφέλη με μικρότερες δόσεις. Άλλες διαφορές που βασίζονται στο φύλο, όπως οι διαφορές στους πνεύμονες και το καρδιοπνευμονικό σύστημα, μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Νο1 φρούτο που μπορεί να σας βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Το διαστημόπλοιο Odysseus έστειλε τις πρώτες εικόνες από τη Σελήνη

Ενδείξεις ότι ένας άντρας θα είναι εξαιρετικός ως σύζυγος