Το διαστημόπλοιο Odysseus έστειλε τις πρώτες εικόνες από τη Σελήνη

Τις πρώτες εικόνες από το νοτιότερο μέρος της Σελήνης έστειλε το διαστημόπλοιο Odysseus της Intuitive Machines.

Κανένα άλλο διαστημόπλοιο δεν είχε προσσεληνωθεί ποτέ μέχρι τώρα σε αυτό το κομμάτι της. Με τη σειρά της η Intuitive Machines μοιράστηκε δύο από αυτές τις φωτογραφίες στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ. Το Odysseus προσσεληνώθηκε τα ξημερώματα της προηγούμενης Παρασκευής και είναι η πρώτη φορά που ιδιωτική εταιρεία έστειλε σκάφος στη Σελήνη αλλά και η πρώτη προσσελήνωση για τις ΗΠΑ μετά από 52 χρόνια.

Το ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων Odysseus αντιμετώπισε ωστόσο και μία δυσκολία, καθώς η τελική κάθοδος του περιπλέχθηκε λόγω μιας βλάβης στο σύστημα πλοήγησης. «Ο Odysseus εξακολουθεί να επικοινωνεί με τους ελεγκτές πτήσης της Nova Control από την επιφάνεια της Σελήνης» ανέφερε η εταιρεία σήμερα.

Odysseus continues to communicate with flight controllers in Nova Control from the lunar surface. After understanding the end-to-end communication requirements, Odysseus sent images from the lunar surface of its vertical descent to its Malapert A landing site, representing the… pic.twitter.com/CuCkOVvBqu

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024