Air Fryer: Είναι πραγματικά πιο υγιεινό; Το λάθος που κάνουν όλοι

Το Air Fryer έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία στην κουζίνα, καθώς προσφέρει τραγανό αποτέλεσμα με ελάχιστο λάδι και σε αρκετά μικρό χρόνο. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που πολλοί το θεωρούν αυτομάτως μια πιο υγιεινή επιλογή μαγειρέματος.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο σύνθετη. Σύμφωνα με διατροφολόγο, η ίδια η συσκευή δεν κάνει ένα γεύμα υγιεινό. Το σημαντικότερο είναι τι βάζουμε μέσα στο Air Fryer, ποια ποσότητα καταναλώνουμε και πόσο επεξεργασμένο ή πλούσιο σε λιπαρά και αλάτι είναι το συγκεκριμένο τρόφιμο.

Η Harman Bajwa, εγγεγραμμένη διατροφολόγος της Nutrificient, εξηγεί ότι το Air Fryer έχει πράγματι ένα σημαντικό πλεονέκτημα: μπορεί να πετύχει τραγανή υφή χρησιμοποιώντας πολύ μικρότερη ποσότητα πρόσθετου λαδιού σε σχέση με το βαθύ τηγάνισμα. Αυτό, όμως, δεν αρκεί από μόνο του για να μετατρέψει ένα φαγητό σε υγιεινή επιλογή.

Το φαγητό παραμένει το σημαντικότερο

Το βασικό λάθος είναι να θεωρούμε ότι το Air Fryer κάνει υγιεινό οποιοδήποτε φαγητό. Αν, για παράδειγμα, τοποθετήσουμε στη συσκευή λουκάνικα, επεξεργασμένο κοτόπουλο ή κατεψυγμένες πατάτες με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει ως προς τη διατροφική ποιότητα του ίδιου του τροφίμου.

Η χρήση λιγότερου λαδιού μπορεί να περιορίσει μέρος των πρόσθετων λιπαρών, όμως δεν εξαφανίζει το αλάτι, τα κορεσμένα λιπαρά ή τις θερμίδες που ήδη περιέχει το προϊόν. Με άλλα λόγια, το Air Fryer αλλάζει κυρίως τον τρόπο μαγειρέματος και όχι τα χαρακτηριστικά ενός τροφίμου.

Η μεγαλύτερη παρανόηση, σύμφωνα με τη διατροφολόγο, είναι ακριβώς η ιδέα ότι η συσκευή από μόνη της μετατρέπει το φαγητό σε πιο υγιεινό.

Παράλληλα, το air frying είναι ουσιαστικά ένας τρόπος γρήγορου μαγειρέματος με κυκλοφορία θερμού αέρα και βρίσκεται πιο κοντά στο ψήσιμο στον φούρνο παρά στο παραδοσιακό τηγάνισμα. Το γεγονός ότι απαιτεί ελάχιστο λάδι δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τρώμε απεριόριστες ποσότητες.

Η θερμιδική αξία, το μέγεθος της μερίδας και η συνολική διατροφική σύσταση του γεύματος εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Τι ισχύει με το ακρυλαμίδιο και τον φούρνο

Μία ακόμη παρανόηση αφορά το ακρυλαμίδιο, μια ουσία που μπορεί να σχηματιστεί όταν αμυλούχα τρόφιμα, όπως οι πατάτες και το ψωμί, μαγειρεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Αν και ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το air frying μπορεί να περιορίσει τον σχηματισμό του σε συγκεκριμένες συνθήκες, η Bajwa τονίζει ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάθε φαγητό που μαγειρεύεται σε air fryer παράγει λιγότερες δυνητικά επιβλαβείς ενώσεις. Η σύσταση της βρετανικής Υπηρεσίας Προτύπων Τροφίμων (FSA) είναι τα αμυλούχα τρόφιμα να έχουν χρυσοκίτρινο χρώμα και να μην μαγειρεύονται μέχρι να γίνουν πολύ σκούρα.

Όσο για το αν ο φούρνος είναι τελικά καλύτερη επιλογή, η απάντηση εξαρτάται από το τρόφιμο και τον τρόπο παρασκευής, για παράδειγμα. για λαχανικά, ψάρια ή κοτόπουλο, που δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες πρόσθετου λίπους, η διατροφική διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους μπορεί να είναι μικρή. Ο συμβατικός φούρνος, πάντως, μπορεί να είναι πιο πρακτικός όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες, καθώς επιτρέπει το ταυτόχρονο μαγείρεμα ενός ολόκληρου ταψιού ή ενός οικογενειακού γεύματος, χωρίς τις διαδοχικές παρτίδες ενός μικρότερου air fryer.

Πώς να το χρησιμοποιούμε σωστά

Η διατροφολόγος προτείνει να αντιμετωπίζουμε το air fryer ως εργαλείο μαγειρέματος και όχι ως «μηχανή υγιεινής διατροφής». Μία καλή χρήση του είναι η προετοιμασία περισσότερων τροφίμων στο σπίτι, όπως λαχανικά, πατάτες, ψάρια και κοτόπουλο, αλλά και σπιτικών εκδοχών φαγητών που διαφορετικά θα τηγανίζονταν. Παράλληλα, συνιστά τη χρήση μικρής ποσότητας λαδιού, όπου χρειάζεται, και την αποφυγή υπερβολικά υψηλών θερμοκρασιών ή μεγάλων χρόνων μαγειρέματος στα αμυλούχα τρόφιμα.

Τελικά, το αν ένα γεύμα είναι υγιεινό δεν το καθορίζει η συσκευή στην οποία μαγειρεύτηκε, αλλά κυρίως το τι βάζουμε μέσα, πόσο τρώμε και πώς το προετοιμάζουμε.

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