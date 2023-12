Starship: Ο μεγαλύτερος πύραυλος που έχει φτιάξει ο άνθρωπος ετοιμάζεται να πετάξει για 3η φορά (βίντεο)

Η SpaceX του Elon Musk ετοιμάζεται για την τρίτη δοκιμαστική πτήση του Starship, του μεγαλύτερου πυραύλου που έχει φτιάξει ποτέ ο άνθρωπος και στο πλαίσιο αυτό έδωσε στα φώτα της δημοσιότητας διάφορα βίντεο και πληροφορίες για το πώς πηγαίνουν οι προετοιμασίες.

Αναλυτικότερα, η SpaceX διεξήγαγε με επιτυχία δοκιμές των κινητήρων του πρώτου και του δεύτερου σταδίου του Starship στη βάση Starbase στο Τέξας. Οι δοκιμές φυσικά αποσκοπούσαν στην επικύρωση των δυνατοτήτων του διαστημικού σκάφους για ασφαλή ταξίδια όσο βρίσκεται σε τροχιά. Ειδικότερα, το δεύτερο στάδιο του Starship, το οποίο αποτελεί κρίσιμο συστατικό της αποστολής Artemis της NASA για την εκ νέου προσεδάφιση στη Σελήνη, υποβλήθηκε σε δοκιμές για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εκκίνησης και ελιγμών του κινητήρα του όσο βρίσκεται στο διάστημα.

Βασικό σημείο των νέων δοκιμών ήταν η πυροδότηση ενός κινητήρα, σχεδιασμένη για να επιδείξει τις δυνατότητες εκκίνησής του κατά τη διάρκεια της διαστημικής πτήσης. Τέτοιες δοκιμές είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του διαστημοπλοίου και την εξασφάλιση μιας προβλέψιμης και ασφαλούς καθόδου. Η αξιοπιστία των Raptor κινητήρων της SpaceX, μια βασική πτυχή του προγράμματος Starship, είναι προφανώς ζωτικής σημασίας. Στο παρελθόν η εταιρία είχε κληθεί να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, όπως αστοχίες κινητήρων και προβλήματα καύσης, με τη δοκιμαστική πτήση του Απριλίου να αποκαλύπτει για παράδειγμα θέματα όσον αφορά την αξιοπιστία των κινητήρων κατά την άνοδο, καθώς 33 κινητήρες πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα για την επιτυχής εκτέλεση της αποστολής.

Σε μια εξέλιξη-ορόσημο πάντως, η SpaceX πραγματοποίησε επίσης μια δοκιμή στατικής πυροδότησης όλου του πρώτου σταδίου, δηλαδή του Super Heavy Booster, πυροδοτώντας και τους 33 κινητήρες ταυτόχρονα για πρώτη φορά. Προηγουμένως, οι δοκιμές αφορούσαν λιγότερους κινητήρες, καθιστώντας αυτό ένα σημαντικό επίτευγμα. Μπορείτε να δείτε όλα τα βίντεο που αναρτήθηκαν στο X παρακάτω.

Τέλος, να σημειωθεί πως ακόμη δεν υπάρχει οριστική ημερομηνία για την πραγματοποίηση της τρίτης δοκιμαστικής πτήσης.

Το όραμα της SpaceX για την επιστροφή του ανθρώπου στο φεγγάρι και το ταξίδι στον Άρη με το Starship:

Starship will help enable humanity’s return to the Moon and ultimately send people to Mars and beyond pic.twitter.com/xNb6qTPTp5

— SpaceX (@SpaceX) December 29, 2023