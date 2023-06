Δήμος Φαιστού: Με επιτυχία οκοκληρώθηκε το Matala Beach Festival (φωτογραφίες)

Το Matala Beach Festival, ένα από τα πλέον μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Και φέτος ζήσαμε στιγμές μαγικές, διασκεδάσαμε, χαλαρώσαμε και φιλοξενήσαμε χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο που ήρθαν ειδικά για το Φεστιβάλ!

Όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος Φαιστού, κ. Νικολιδάκης Γρηγόρης, «Τα Μάταλα δεν είναι ένα όνειρο, τα Μάταλα συνεχίσουν να έχουν το πνεύμα των Χίπις, γι αυτό καταφέρνουν να διοργανώνουν το καλύτερο και μεγαλύτερο φεστιβάλ, με δωρεάν είσοδο, σε όλη την Ελλάδα! Ένας θεσμός που καθιερώθηκε από την αγάπη του κόσμου».

Κάτω από τον έναστρο ουρανό των Ματάλων όπου έζησαν ελεύθερα τα «παιδιά των λουλουδιών», δόθηκαν οι πιο ωραίες συναυλίες του καλοκαιριού. Για άλλη μια χρονιά η κεντρική σκηνή του φεστιβάλ γέμισε με ταλαντούχα συγκροτήματα και κορυφαίους καλλιτέχνες της ελληνικής και ξένης μουσικής όπως,

ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, οι Locomondo, ο Tonis Sfinos, ο Εισβολέας, οι 48 ώρες, οι Rootsriders, οι ABBA Revival, AC/DC Tribute Gang, The Motiff, Loopia Band, Alone Together, The Skelters-Tribute to the Beatles, ενώ πολλές ακόμη μπάντες έλαβαν μέρος χαρίζοντας διασκέδαση και μοναδικές ερμηνείες στη σκηνή που είχε στηθεί στην κεντρική πλατεία των Ματάλων.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε όμως και το "Busking Project", αγκαλιάζοντας όλους τους ανεξάρτητους «καλλιτέχνες δρόμου» οι οποίοι από τις 12 η ώρα το μεσημέρι έπαιζαν μουσική σε διάφορα σημεία του οικισμού, δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό και διατηρώντας το ρυθμό του φεστιβάλ σε υψηλά επίπεδα.

Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή του κόσμου που έλαβε μέρος στις πολύχρωμες και ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά, γονείς και νέους. Με πολλή μουσική, ευφάνταστα παιχνίδια, αφηγήσεις, χορό, ζωγραφική, κατασκευές και γυμναστική!

Το Matala Beach Festival δεν είναι μόνο μια μουσική γιορτή. Γιορτάζουμε την ενότητα, την ελευθερία και το αδάμαστο πνεύμα της ανθρώπινης σύνδεσης. Τα Μάταλα ένα μέρος όπου όλοι οι ξένοι γίνονται φίλοι, τα εμπόδια σπάνε ενώ η αγάπη και η αποδοχή κυριαρχούν, καθώς όπως λέει και το σλόγκαν: «Today is life. Tomorrow never comes».

Το ΚΤΕΛ, σε συνεργασία με την διοργάνωση του φεστιβάλ, είχε ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για να μπορέσουν όλοι οι φίλοι του φεστιβάλ να έρθουν χωρίς ταλαιπωρία. Με βολικά σημεία παραλαβής σε όλη την περιοχή και τακτικές ώρες αναχώρησης.

Την διοργάνωση επιμελήθηκε η «Μάταλα Μονομετοχική Δήμου Φαιστού Α.Ε.», ο Δήμος Φαιστού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πιτσιδιών – Ματάλων. Ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό αλλά και πολλές δραστηριότητες, δίπλα στην περίφημη παραλία με τις σπηλιές έφτασε στο τέλος του και ήδη μετράμε αντίστροφα για το επόμενο Matala Beach Festival!

