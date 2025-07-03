Αυλαία με 51.260 επισκέπτες για τη σπουδαία έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου «Πέρασμα στο Φως»

Με μεγάλη επιτυχία και 51.260 επισκέπτες ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, μετά και την παράταση που έλαβε λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας, η έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου «Πέρασμα στο Φως» η οποία φιλοξενήθηκε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου από τις 4 Απριλίου 2025

Η σπουδαία έκθεση του Χρήστου Μποκόρου αποτέλεσε πόλο έλξης για τους χιλιάδες επισκέπτες, ανάμεσά τους και εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες από όλη την Κρήτη, οι οποίοι προσήλθαν στον ιδιαίτερο χώρο της Βασιλικής για να συναντήσουν το έργο ενός μεγάλου ζωγράφου.

Η έκθεση περιλάμβανε 57 έργα του Χρήστου Μποκόρου ο οποίος για πρώτη φορά παρουσίασε ένα ζωγραφικό αφήγημα ειδικά σχεδιασμένο για την Κρήτη. Παλιότερα, αντιπροσωπευτικά έργα του δημιουργού και νεότερα, που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ, παρουσιάστηκαν μέσα στο μυσταγωγικό περιβάλλον της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου συλλειτουργώντας ως ένα ενιαίο σύνολο σε διάλογο με τον θρησκευτικό χαρακτήρα του κτιρίου.

Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, ο Μποκόρος μοιράστηκε μια προσωπική πορεία μύησης. Τη ζωγραφική του Χρήστου Μποκόρου φώτισε υποβλητικά η βραβευμένη με Emmy Ελευθερία Ντεκώ.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη με αφορμή την ολοκλήρωση της έκθεσης δήλωσε σχετικά: «Η έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου «Πέρασμα στο Φως» αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα στο Δήμο Ηρακλείου. Έπειτα από μια πορεία με δεκάδες εκθέσεις σε μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, η Βασιλική του Αγίου Μάρκου έγινε ο ιδανικός χώρος για να εκφραστεί το αίσθημα της «κοινότητας», στο οποίο συχνά αναφέρεται ο δημιουργός και οι 51.260 επισκέπτες της έκθεσης, θαύμασαν για πρώτη φορά στο Ηράκλειο τα έργα ζωγραφικής του σπουδαίου καλλιτέχνη».

Η ταυτότητα της έκθεσης

Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Αντιδηµαρχία Πολιτισμού – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Δήμαρχος Ηρακλείου : Αλέξης Καλοκαιρινός

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού: Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη

Διοικητική Υποστήριξη: Διεύθυνση Πολιτισμού, Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Ηρακλείου

Επιμέλεια: Γιώργος Μυλωνάς

Γενική Επιμέλεια – Οργάνωση Παραγωγής για τον Δήμο Ηρακλείου : Μαριάννα Γιαλύτη Υπεύθυνη Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Μελέτη Φωτισμού: Ελευθερία Ντεκώ

Μουσειολογική μελέτη & Κατασκευαστική Επιμέλεια: Δηµήτρης Κιούκας

Εικαστική Ταυτότητα Έκθεσης: Μαριάννα Πόγκα – Xρίστος Σιµάτος

Φωτογραφίες Έργων: Χρίστος Σιµάτος, Οδυσσέας Βαχαρίδης

Επιμέλεια Κειμένων: Αναστασία Καραστάθη

Μετάφραση: Αναστασία Καραστάθη, Freya Evenson

Εκτύπωση: Γ. Κωστόπουλος Γραφικές Τέχνες ΑΕ

Ψηφιακές Εκτυπώσεις: ΚΥΒΟΣ

Επικοινωνία-Προβολή:

Γραφείο Τύπου Δήμου Ηρακλείου

Κατερίνα Αγγελιδάκη

Κωνσταντίνα Χατζάκη

Ανάρτηση Έργων: MoveArt A.E.

Ασφάλιση Έργων: Karavias Underwriting Agency

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μαίνεται η φωτιά στην Ιεράπετρα: Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την πύρινη λαίλαπα

Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Ραφήνα: Καίγονται σπίτια, μήνυμα 112 για εκκενώσεις

Ηράκλειο: Αυτός είναι ο 63χρονος διευθυντής γυμνασίου που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης