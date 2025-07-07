ΚΥΡ.12 Απρ 2026 19:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αρχάνες: Πλήθος κόσμου στην μουσικοχοροθεατρική παράσταση "Με λένε νύφη'' (βίντεο)
παρασταση Αρχάνες
clock 13:18 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η μουσικοχοροθεατρική παράσταση με τίτλο : "Με λένε νύφη " σε σκηνοθεσία χορευτικά της χοροδιδάσκαλου Ελευθερίας Αδαμάκη, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Ιουλίου, στον αύλεθιο χώρο του ανοιχτού Πανεπιστημίου Αρχανών, με την οργανωτική φροντίδα του Πολιτιστικού σύλλογου Αρχανών "Η Χαραυγή".

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την παράσταση που είχε θέμα τον γάμο και το προξενιό.

Παρουσιάστηκαν ήθη και έθιμα από πολλές περιοχές της Ελλάδας, μαρτυρίες ανθρώπων από χωριά απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας και χοροί από Κρήτη, Ικαρία και Θράκη.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ αΡΧΑΝΕς

Πριν την παράσταση έγινει καντάδα σε σοκάκια των Αρχανών.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αρχάνες Μουσικοχορευτική Παράσταση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis