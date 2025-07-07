Αρχάνες: Πλήθος κόσμου στην μουσικοχοροθεατρική παράσταση "Με λένε νύφη'' (βίντεο)

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η μουσικοχοροθεατρική παράσταση με τίτλο : "Με λένε νύφη " σε σκηνοθεσία χορευτικά της χοροδιδάσκαλου Ελευθερίας Αδαμάκη, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Ιουλίου, στον αύλεθιο χώρο του ανοιχτού Πανεπιστημίου Αρχανών, με την οργανωτική φροντίδα του Πολιτιστικού σύλλογου Αρχανών "Η Χαραυγή".

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την παράσταση που είχε θέμα τον γάμο και το προξενιό.

Παρουσιάστηκαν ήθη και έθιμα από πολλές περιοχές της Ελλάδας, μαρτυρίες ανθρώπων από χωριά απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας και χοροί από Κρήτη, Ικαρία και Θράκη.

Πριν την παράσταση έγινει καντάδα σε σοκάκια των Αρχανών.

