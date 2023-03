Αχιλλέας Δραμουντάνης: Συναυλία του στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου (βίντεο)

Η συναυλία κρητικής μουσικής του Αχιλλέα Δραμουντάνη και των συνεργατών του είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Heraklion Arts and Culture, στη ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε» και στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/puBmAnBbVoQ.

"Η Βραδιά του Ψηλορείτη" με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη, είναι αφιερωμένη στην παράδοση και την κουλτούρα της Κρήτης. Ο Αχιλλέας Δραμουντάνης έχει αρχίσει ήδη να διακρίνεται ανάμεσα στους Κρητικούς καλλιτέχνες για την ποιότητα και την εκφραστικότητα της ερμηνείας του καθώς και για το ταλέντο του στη σύνθεση.

Συντελεστές:

Λύρα – Τραγούδι: Αχιλλέας Δραμουντάνης

Στο Λαούτο ήταν οι: Άρης Ζαχαριουδάκης, Στέλιος Καραπουλάκης, Bernardo Isola

Βίντεο – Μοντάζ: Νίκος Βασιλάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Στέλιος Λιανδράκης – Inputoutput

Παραγωγή: Δήμος Ηρακλείου -Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Ο Δήμος Ηρακλειου σας προσκαλεί ''να εγγραφείτε τώρα στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου και να παρακολουθήστε ζωντανά όλες τις on line πρεμιέρες καθώς και όλες τις παραγωγές του Heraklion Arts and Culture on demand! Για ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2Ym3OSb''

